Día del Maestro-OFICIAL: se confirmó si habrá feriado este jueves 11 en todo el país

En 1868, cuando fue elegido presidente de la Nación, impulsó políticas decisivas que transformaron el sistema educativo. Entre ellas, la fundación de 800 colegios y la implementación de programas de alcance escolar que lograron un crecimiento exponencial: de 30.000 alumnos pasó a más de 110.000 en solo unos años.

Biografía de Sarmiento (Resumen)

Día del maestro: qué pasará en las escuelas

El 11 de septiembre será un día libre para maestros y estudiantes de nivel primario, quienes no deberán asistir a clases. En cambio, los alumnos de secundaria y universidades sí tendrán clases, ya que su día de asueto corresponde al Día del Estudiante, celebrado el 21 de septiembre.

De este modo, cada nivel educativo mantiene su propio calendario de conmemoraciones.

Día del Estudiante: ¿es feriado?

El 21 de septiembre es otra de las fechas destacadas del mes. Ese día se celebra el Día del Estudiante, dedicado a quienes cursan la secundaria y estudios universitarios.

Si bien no es un feriado nacional, funciona como un asueto estudiantil, lo que significa que la actividad académica se detiene en los niveles mencionados.

Feriados 2025: calendario oficial

El calendario de feriados 2025 en Argentina incluye varias fechas inamovibles y trasladables, además de jornadas con fines turísticos. Para el segundo semestre del año, estas son las fechas más importantes:

Feriados inamovibles

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos