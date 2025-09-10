En vivo Radio La Red
Día del Maestro-OFICIAL: se confirmó si habrá feriado este jueves 11 en todo el país

En Argentina se celebra la fecha con la que se homenajea a Domingo Faustino Sarmiento. Al respecto, persiste la duda sobre si habrá un asueto general.

Quedó confirmado si habrá feriado este jueves 11 por el Día del Maestro (Foto: A24.com).

El Día del Maestro en Argentina se celebra cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, figura clave de la educación y considerado el “padre del aula”. La fecha recuerda el día de su fallecimiento y, tradicionalmente, genera la duda entre millones de argentinos: ¿será o no feriado nacional? ¿Habrá fin de semana largo en 2025?

Confirmado NUEVO FINDE XL para septiembre: será feriado el viernes 12 y habrá tres días de descanso

Qué resolvió el Gobierno sobre el 11 de septiembre

El Gobierno ya confirmó que el 11 de septiembre no será feriado nacional en 2025. Se trata de un asueto escolar que aplica exclusivamente a docentes y alumnos de escuelas primarias, quienes tendrán la jornada libre para conmemorar la fecha.

Para el resto de los trabajadores y sectores productivos, la actividad será completamente normal, ya que la jornada no figura en el calendario oficial de feriados nacionales.

Por qué se celebra el Día del Maestro

La conmemoración del Día del Maestro coincide con el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida en 1888. Reconocido como un referente de la educación, dedicó su vida a la creación de instituciones escolares y a fomentar el acceso al conocimiento.

En 1868, cuando fue elegido presidente de la Nación, impulsó políticas decisivas que transformaron el sistema educativo. Entre ellas, la fundación de 800 colegios y la implementación de programas de alcance escolar que lograron un crecimiento exponencial: de 30.000 alumnos pasó a más de 110.000 en solo unos años.

Biografía de Sarmiento (Resumen)

Día del maestro: qué pasará en las escuelas

El 11 de septiembre será un día libre para maestros y estudiantes de nivel primario, quienes no deberán asistir a clases. En cambio, los alumnos de secundaria y universidades sí tendrán clases, ya que su día de asueto corresponde al Día del Estudiante, celebrado el 21 de septiembre.

De este modo, cada nivel educativo mantiene su propio calendario de conmemoraciones.

Día del Estudiante: ¿es feriado?

El 21 de septiembre es otra de las fechas destacadas del mes. Ese día se celebra el Día del Estudiante, dedicado a quienes cursan la secundaria y estudios universitarios.

Si bien no es un feriado nacional, funciona como un asueto estudiantil, lo que significa que la actividad académica se detiene en los niveles mencionados.

Feriados 2025: calendario oficial

El calendario de feriados 2025 en Argentina incluye varias fechas inamovibles y trasladables, además de jornadas con fines turísticos. Para el segundo semestre del año, estas son las fechas más importantes:

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10)

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos

  • 21 de noviembre: puente turístico

