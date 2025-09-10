La polémica actitud de Andrés Gil con Cande Vetrano que generó indignación en redes sociales

Entre los comentarios más picantes del video que publicó América TV en su cuenta de X, se destacaron algunos mensajes con duras críticas hacia el actor. Uno de los usuarios ironizó sobre la actitud de Gil: "Qué gran hombre él. Se fue atrás como una laucha, es más que obvio que estuvo con Gimena". Otro apuntó directamente a la falta de apoyo hacia su pareja en ese momento: "Andrés se fue y la dejó sola, wtf".

"No tengo idea si es cierto o no lo del cuerno, pero a mí me dejás expuesta así, sola, por tu quilombo, y sabés cómo te mando a la re mil chot. Lo de Gil como apellido le va bárbaro, había sido. Cande es divina, no lo merece este ni fu ni fa", escribió otro usuario.

Otro fue más tajante, y sembró la duda: "La actitud del tipo deja mucho que desear, al menos se la podría haber llevado con él. Cuando sacó el comunicado para defenderse, primero mencionó la obra y después a su familia. A mí me pareció raro y algunas me respondían que era por su 'trabajo' y bla bla. Veremos cómo siguen".

Qué dijo Cande Vetrano tras el escándalo de Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano estuvo presente en el preestreno de Verano Trippin de Morena Fernández Quinteros, autora y directora del film protagonizado por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum.

La actriz, quien estuvo acompañando a Andrés Gil, fue consultada por los periodistas sobre la situación que involucró al actor. Con una sonrisa, respondió con serenidad: “Estoy super bien, estoy contenta”, dejando claro que, a pesar del escándalo, su ánimo no se vio afectado.

Durante el evento, Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV), no dudó en preguntarle a Cande sobre el pequeño escándalo que involucró a su pareja. Frente a la consulta, la actriz respondió con sinceridad, reconociendo la tensión del momento: "Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien". Además, aclaró que no se molestó con la prensa: "Amor para todos", resumió sobre la situación.

Aunque contestó todas las preguntas que le hicieron, se notó cierta incomodidad en Cande, ya que nunca antes había sido el centro de una polémica mediática. "Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo", confesó entre risas y nervios antes de retirarse de la alfombra roja acompañada de su amiga, la directora de la película.

El revuelo que llevó a la separación legal de Gimena y Nico, apenas dos meses después de haber anunciado su ruptura en redes sociales, generó rumores sobre Gil, los cuales ambos protagonistas desmintieron, dejando claro que no tuvo relación con el conflicto.