La polémica actitud de Andrés Gil con Cande Vetrano que generó indignación en redes sociales

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue generando repercusiones. No tanto por ellos mismos, sino por las personas que quedaron involucradas en medio de esta dolorosa ruptura después de 18 años de relación.
Tras varias semanas de silencio después del escándalo que involucró su amistad con Gimena Accardi, Andrés Gil reapareció junto a Cande Vetrano en un evento público. No obstante, un detalle llamó la atención de los presentes y los usuarios en redes sociales.
Para repasar brevemente: cuando Gimena confesó en un descargo público en OLGA que había engañado al actor, las miradas apuntaron de inmediato a Andrés Gil, ya que compartían mucho tiempo juntos en el teatro y también fuera del ámbito laboral. La cercanía incluía a Cande Vetrano, amiga de ambos y pareja de él. Sin embargo, tanto Gimena como Andrés lo desmintieron rotundamente, como era de esperar.
Semanas después del escándalo, y con el tiempo ayudando a sanar las heridas, Andrés y Cande volvieron a mostrarse juntos ante los medios, dejando en claro que entre ellos todo sigue en pie y que lo ocurrido no afectó a la pareja, o al menos eso disimulan.
Sin embargo, del encuentro comenzó a circular un video que generó críticas hacia el actor. En las imágenes, se los ve llegando al evento de Verano Trippin, dirigido por Morena Fernández Quinteros: mientras Vetrano se detuvo a hablar con la prensa, Gil apareció a lo lejos, sin acercarse ni dar declaraciones. Ese gesto fue interpretado por muchos usuarios como una falta de actitud, al punto de catalogarlo como un “mal hombre” por no dar la cara.
Entre los comentarios más picantes del video que publicó América TV en su cuenta de X, se destacaron algunos mensajes con duras críticas hacia el actor. Uno de los usuarios ironizó sobre la actitud de Gil: "Qué gran hombre él. Se fue atrás como una laucha, es más que obvio que estuvo con Gimena". Otro apuntó directamente a la falta de apoyo hacia su pareja en ese momento: "Andrés se fue y la dejó sola, wtf".
"No tengo idea si es cierto o no lo del cuerno, pero a mí me dejás expuesta así, sola, por tu quilombo, y sabés cómo te mando a la re mil chot. Lo de Gil como apellido le va bárbaro, había sido. Cande es divina, no lo merece este ni fu ni fa", escribió otro usuario.
Otro fue más tajante, y sembró la duda: "La actitud del tipo deja mucho que desear, al menos se la podría haber llevado con él. Cuando sacó el comunicado para defenderse, primero mencionó la obra y después a su familia. A mí me pareció raro y algunas me respondían que era por su 'trabajo' y bla bla. Veremos cómo siguen".
Cande Vetrano estuvo presente en el preestreno de Verano Trippin de Morena Fernández Quinteros, autora y directora del film protagonizado por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum.
La actriz, quien estuvo acompañando a Andrés Gil, fue consultada por los periodistas sobre la situación que involucró al actor. Con una sonrisa, respondió con serenidad: “Estoy super bien, estoy contenta”, dejando claro que, a pesar del escándalo, su ánimo no se vio afectado.
Durante el evento, Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV), no dudó en preguntarle a Cande sobre el pequeño escándalo que involucró a su pareja. Frente a la consulta, la actriz respondió con sinceridad, reconociendo la tensión del momento: "Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien". Además, aclaró que no se molestó con la prensa: "Amor para todos", resumió sobre la situación.
Aunque contestó todas las preguntas que le hicieron, se notó cierta incomodidad en Cande, ya que nunca antes había sido el centro de una polémica mediática. "Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo", confesó entre risas y nervios antes de retirarse de la alfombra roja acompañada de su amiga, la directora de la película.
El revuelo que llevó a la separación legal de Gimena y Nico, apenas dos meses después de haber anunciado su ruptura en redes sociales, generó rumores sobre Gil, los cuales ambos protagonistas desmintieron, dejando claro que no tuvo relación con el conflicto.