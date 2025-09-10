El desesperado pedido de Jimena Buttigliengo tras acusar a su ex marido de secuestrar a sus hijos

Y agregó: “Ella se fue hace mucho de la Argentina. Estuvieron 8 años casados, pero están separados hace un año y medio. Ella dice que él no soporta que haya querido terminar la relación”.

image

image

image

Desesperada, Jimena Buttigliengo dejó en claro su postura: “No tengo nada que esconder. En Argentina me conocen todos. Me tocó a mí, pero sé que lo voy a pasar. Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa”.

La modelo también se mostró firme frente a las acusaciones de su exmarido: “Que diga lo que quiera. Que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no hago”. No dudó en explicar cómo funcionaban los acuerdos de pareja cuando vivían en Europa: “Viviendo en Europa combinamos que yo los criaba y él trabajaba. Son arreglos de pareja. La demanda se hace en España porque allí es donde viven”.

Con el corazón en la mano, Jimena describió la angustia de no poder estar con sus hijos: “Mis hijos están ‘secuestrados’ en París. Lo único que quiero es volver a sentir a mis hijos. Lo que él mostró es una sentencia vieja”.

Y cerró con un pedido cargado de emoción y firmeza: “Ojalá dejen hablar a mis hijos, que están asustados y me piden que llame a la policía. Nos separamos y no lo aceptó. Quiero que respete lo que firmó”.

Embed

¿Quién es Jimena Buttigliengo?

Jimena Buttigliengo es una modelo argentina oriunda de Córdoba que se trasladó a Europa hace varios años, donde ha logrado consolidar una carrera multifacética. Su trayectoria abarca desde las pasarelas hasta la actuación, pasando por la fotografía y el yoga. Además, es cofundadora de una marca de moda y madre de mellizos, Willy Andrea y Lynda Rose, fruto de su relación con el diseñador francés Willy Rizzo Jr.

En 2023, Jimena se separó de Rizzo y se estableció en Ibiza, España, donde reside actualmente con sus hijos. Recientemente, su nombre volvió a resonar en los medios debido a una denuncia pública en redes sociales, en la que acusó a su exmarido de retener a sus hijos en París sin su consentimiento, lo que ha generado una ola de solidaridad y preocupación entre sus seguidores.