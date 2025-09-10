En vivo Radio La Red
Argentina tiene el récord del vuelo más largo del mundo: adónde, cuánto dura y cuál es el precio

Una compañía aérea llegará a la Argentina para realizar lo que será el vuelo más extenso en el mundo. Llegará a una ciudad que es uno de los modelos de desarrollo urbano y económico en este siglo.

por Roberto Adrián Maidana |
La Ciudad de Buenos Aires será la cabecera de una nueva ruta aérea, que marcará un hito en la aviación. Será la más larga en el mundo. Unirá a la capital de nuestro país con la ciudad de Shanghai, el motor económico de China. Será un viaje que demandará mucha paciencia. Nada menos que 28 horas de vuelo para recorrer una distancia de 19.681 kilómetros.

Tendrá una escala en Auckland, la ciudad más importante de Nueva Zelanda. Será una reedición aproximada del vuelo transpolar. Aunque demore más de un día, será la opción más rápida para llegar hasta esa ciudad china. Reemplazará la ruta que implica viajar primero hasta la costa oeste de California. Cruzar el Pacífico desde Los Ángeles o San Francisco.

Los vuelos los realizará la compañía China Eastern y comenzarán el próximo 4 de diciembre con un Boeing 777, con una frecuencia de dos veces por semana.

Buenos Aires-Shanghai, el vuelo más largo del mundo

En total serán 28 horas de vuelo, contando el tiempo de escala en Auckland. Es que el viaje es casi como dar media vuelta al mundo por el Ecuador. La circunferencia terrestre por el Ecuador es de 45.000 kilómetros y este viaje llega casi a los 20.000 kilómetros.

Comenzará en diciembre y el costo será desde US$1.746 hasta los US$1.983 por tramo. Marcará el regreso de las frecuencias al este asiático, abandonadas hace más de una década. De hecho, la empresa aérea china eligió un nombre muy tentado para esta etapa que comenzará en diciembre.

La llegada del “Corredor Sur”

china eastern
En una ceremonia en Shanghái que tuvo lugar en junio de este año estuvo presente hasta el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y la ministra de Turismo y Hotelería del mismo país, Louise Upston. Es que el emprendimiento no es solo una nueva ruta para el transporte de pasajeros.

China apuesta a ganar nuevos mercados comerciales, tanto en Nueva Zelanda como en la Argentina y desde aquí en Sudamérica. Los tres países (Argentina, Nueva Zelanda y China) podrán usar el "corredor sur" para fomentar las exportaciones de productos, porque a la par de los pasajeros, se implementará el servicio de cargas.

“Esta nueva conexión entre las economías dinámicas de Asia y Sudamérica es un gran paso y apoyará una red de aviación más resistente y diversa que beneficie a los viajeros, el comercio y el turismo”, expresó Luxon, el premier neozelandés.

El trayecto Buenos Aires-Auckland había quedado vacante luego de la salida de Air New Zealand de la Argentina; la empresa ofrecía un vuelo directo hasta 2020. Ahora, ya no solo no será necesario pasar por Chile. Desde Buenos Aires, se podrá aterrizar en una de las ciudades más importantes de China y del mundo, con una sola escala.

el vuelo más laargo del mundo
Otro dato especial para tener en cuenta, es una modificación hecha por el gobierno chino este año.

BUE Shang
Desde el pasado 1º de junio, China no pide visa para los argentinos. Esta facilidad durará hasta el 31 de mayo de 2026. Pero eso puede volver a renegociarse.

