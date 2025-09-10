Argentina tiene el récord del vuelo más largo del mundo: adónde, cuánto dura y cuál es el precio

Comenzará en diciembre y el costo será desde US$1.746 hasta los US$1.983 por tramo. Marcará el regreso de las frecuencias al este asiático, abandonadas hace más de una década. De hecho, la empresa aérea china eligió un nombre muy tentado para esta etapa que comenzará en diciembre.

La llegada del “Corredor Sur”

china eastern China eastern, la empresa que unirá Shanghai con Buenos Aires desde diciembre. (foto: Gentileza China Airlines)

En una ceremonia en Shanghái que tuvo lugar en junio de este año estuvo presente hasta el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y la ministra de Turismo y Hotelería del mismo país, Louise Upston. Es que el emprendimiento no es solo una nueva ruta para el transporte de pasajeros.

China apuesta a ganar nuevos mercados comerciales, tanto en Nueva Zelanda como en la Argentina y desde aquí en Sudamérica. Los tres países (Argentina, Nueva Zelanda y China) podrán usar el "corredor sur" para fomentar las exportaciones de productos, porque a la par de los pasajeros, se implementará el servicio de cargas.

“Esta nueva conexión entre las economías dinámicas de Asia y Sudamérica es un gran paso y apoyará una red de aviación más resistente y diversa que beneficie a los viajeros, el comercio y el turismo”, expresó Luxon, el premier neozelandés.

El trayecto Buenos Aires-Auckland había quedado vacante luego de la salida de Air New Zealand de la Argentina; la empresa ofrecía un vuelo directo hasta 2020. Ahora, ya no solo no será necesario pasar por Chile. Desde Buenos Aires, se podrá aterrizar en una de las ciudades más importantes de China y del mundo, con una sola escala.

el vuelo más laargo del mundo El vuelo más largo del mundo. de Buenos Aires a Shanghai, casi media vuelta al mundo. (Foto: A24.com)

Otro dato especial para tener en cuenta, es una modificación hecha por el gobierno chino este año.

BUE Shang Desde diciembre, habrá dos frecuencias semanales entre Buenos Aires y Shanghai. (Foto: A24.com)

Desde el pasado 1º de junio, China no pide visa para los argentinos. Esta facilidad durará hasta el 31 de mayo de 2026. Pero eso puede volver a renegociarse.