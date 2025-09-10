Un hombre se desmayó al volante, su auto voló por los aires y se salvó: quedó todo grabado

Un hombre de 70 años sobrevivió de milagro después de protagonizar un impresionante accidente en la autopista Sunrise Highway, en la isla de Long Island, al este de Manhattan, Estados Unidos.
El conductor, de 70 años, sufrió una convulsión al volante, perdió el control y atravesó la autopista por el aire. No hubo otros vehículos involucrados.
"Voló por el aire": convulsión al volante, auto destruido y final inesperado
El episodio quedó registrado en impactantes imágenes, que muestran el instante en que el automóvil, que circulaba a gran velocidad, salió disparado del camino, sobrevoló cuatro carriles y terminó estrellándose contra un sector arbolado al otro lado de la ruta.
De acuerdo con las autoridades locales, el conductor sufrió una convulsión repentina que lo dejó inconsciente y le hizo perder el control del vehículo. En ese estado, el auto aceleró por una pendiente de barro ubicada en el lateral de la autopista y salió proyectado hacia el aire, cruzando de lado a lado la transitada carretera.
A pesar de la espectacularidad del siniestro, el hombre resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece en observación. No hubo otros vehículos ni personas involucradas, ya que el impacto ocurrió en un momento de bajo tránsito.
Los testigos que circulaban por la zona quedaron conmocionados por la escena. “Fue como una película: el auto voló sobre todos los carriles y pensamos que iba a chocar contra otros vehículos, pero milagrosamente no pasó”, declaró un automovilista que presenció el hecho.
La policía estatal de Nueva York informó que se iniciará una investigación para determinar si el conductor padecía antecedentes médicos que puedan haber causado el episodio. Además, se analizará el estado del vehículo para descartar fallas mecánicas.
El accidente, que dejó escombros y piedras esparcidas en la carretera, obligó a interrumpir el tránsito durante algunos minutos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la limpieza de la calzada.