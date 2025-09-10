Un hombre se desmayó al volante, su auto voló por los aires y se salvó: quedó todo grabado

Los testigos que circulaban por la zona quedaron conmocionados por la escena. “Fue como una película: el auto voló sobre todos los carriles y pensamos que iba a chocar contra otros vehículos, pero milagrosamente no pasó”, declaró un automovilista que presenció el hecho.

La policía estatal de Nueva York informó que se iniciará una investigación para determinar si el conductor padecía antecedentes médicos que puedan haber causado el episodio. Además, se analizará el estado del vehículo para descartar fallas mecánicas.

El accidente, que dejó escombros y piedras esparcidas en la carretera, obligó a interrumpir el tránsito durante algunos minutos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la limpieza de la calzada.