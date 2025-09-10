En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Accidente
Nueva York
Video

Un hombre se desmayó al volante, su auto voló por los aires y se salvó: quedó todo grabado

El conductor, de 70 años, sufrió una convulsión al volante, perdió el control y atravesó la autopista por el aire. No hubo otros vehículos involucrados.

Voló por el aire: convulsión al volante

"Voló por el aire": convulsión al volante, auto destruido y final inesperado

Un hombre de 70 años sobrevivió de milagro después de protagonizar un impresionante accidente en la autopista Sunrise Highway, en la isla de Long Island, al este de Manhattan, Estados Unidos.

Leé también Tragedia del funicular de Lisboa: impresionantes imágenes del brutal accidente que dejó 17 muertos
El tradicional funicular de Lisboa, desde 1822, sufrió un accidente y causó la muerte de 17 personas. (foto: Reuters)

El episodio quedó registrado en impactantes imágenes, que muestran el instante en que el automóvil, que circulaba a gran velocidad, salió disparado del camino, sobrevoló cuatro carriles y terminó estrellándose contra un sector arbolado al otro lado de la ruta.

Embed

De acuerdo con las autoridades locales, el conductor sufrió una convulsión repentina que lo dejó inconsciente y le hizo perder el control del vehículo. En ese estado, el auto aceleró por una pendiente de barro ubicada en el lateral de la autopista y salió proyectado hacia el aire, cruzando de lado a lado la transitada carretera.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, el hombre resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece en observación. No hubo otros vehículos ni personas involucradas, ya que el impacto ocurrió en un momento de bajo tránsito.

Los testigos que circulaban por la zona quedaron conmocionados por la escena. “Fue como una película: el auto voló sobre todos los carriles y pensamos que iba a chocar contra otros vehículos, pero milagrosamente no pasó”, declaró un automovilista que presenció el hecho.

La policía estatal de Nueva York informó que se iniciará una investigación para determinar si el conductor padecía antecedentes médicos que puedan haber causado el episodio. Además, se analizará el estado del vehículo para descartar fallas mecánicas.

El accidente, que dejó escombros y piedras esparcidas en la carretera, obligó a interrumpir el tránsito durante algunos minutos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la limpieza de la calzada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Accidente Nueva York Conductor
Notas relacionadas
Video: el accidente de Paul Aron con el auto de Franco Colapinto que hizo temblar a los fans
Preocupa la salud de Catalina Gorostidi: se accidentó en la bañera por no comer
Un nene de 2 años encontró un arma en la cartera de su mamá y el final destruyó a una familia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar