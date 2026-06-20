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Tragedia en la Panamericana: la nena de dos años que murió era hija de un músico

Una nena de dos años murió este sábado por la mañana tras un choque ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en la localidad bonaerense de General Pacheco

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Tragedia en la Panamericana: la nena de dos años que murió era hija de un músico de Rodrigo Tapari.

Tragedia en la Panamericana: la nena de dos años que murió era hija de un músico de Rodrigo Tapari.

La nena de dos años que murió este sábado por la mañana tras un choque ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en General Pacheco, era hija de Juan Manuel Toloza (27), trombonista que integra las bandas del cantante Rodrigo Tapari y del grupo Ke Personajes.

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Un video incorporado al expediente permitió reconstruir la mecánica del hecho, mientras los investigadores se enfocan en cómo el menor llegó a la autopista. (Foto: archivo)

El accidente se produjo alrededor de las 6 de la mañana, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, cuando el vehículo en el que viajaba la familia habría sufrido un desperfecto mecánico mientras circulaba por el segundo carril, lo que obligó a detener la marcha sobre la traza.

ACCIDENTE FATAL EN PANAMERICANA: MURIÓ UNA NENA DE DOS AÑOS

El auto quedó detenido en plena autopista con las balizas encendidas. En ese contexto, varios vehículos lograron esquivarlo durante algunos minutos, hasta que una Renault Captur, conducida por un hombre de 49 años identificado como Gustavo Ariel González Zapata, impactó contra la parte trasera del rodado.

A raíz del violento choque, el vehículo familiar quedó con la parte trasera completamente destruida, mientras que la camioneta terminó volcando.

La muerte de la nena de 2 años en la Panamericana

La menor, llamada Ainhoa, viajaba en el asiento trasero y murió en el lugar. Su madre, Camila Martínez (27), fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad, entre ellas fractura de pelvis y compromiso del bazo. Por su parte, el padre de la nena y el conductor de la camioneta fueron asistidos con heridas leves y derivados al Hospital de Pacheco.

El operativo obligó a interrumpir totalmente la circulación en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, generando importantes demoras y congestión vehicular en la zona durante varias horas.

Posteriormente, el conductor del otro vehículo quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía, que investiga el hecho como homicidio culposo.

Tras conocerse la noticia y el vínculo del músico con el ambiente artístico, el cantante Rodrigo Tapari informó la suspensión de los shows previstos para el fin de semana, en señal de acompañamiento a su músico y su familia.

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, escribió Tapari en Instagram.

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