Tragedia en la Panamericana: la nena de dos años que murió era hija de un músico

La muerte de la nena de 2 años en la Panamericana

La menor, llamada Ainhoa, viajaba en el asiento trasero y murió en el lugar. Su madre, Camila Martínez (27), fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad, entre ellas fractura de pelvis y compromiso del bazo. Por su parte, el padre de la nena y el conductor de la camioneta fueron asistidos con heridas leves y derivados al Hospital de Pacheco.

El operativo obligó a interrumpir totalmente la circulación en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, generando importantes demoras y congestión vehicular en la zona durante varias horas.

Posteriormente, el conductor del otro vehículo quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía, que investiga el hecho como homicidio culposo.

Tras conocerse la noticia y el vínculo del músico con el ambiente artístico, el cantante Rodrigo Tapari informó la suspensión de los shows previstos para el fin de semana, en señal de acompañamiento a su músico y su familia.

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, escribió Tapari en Instagram.