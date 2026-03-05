En vivo Radio La Red
Deportes
River
Coudet
FÚTBOL

Problemas para Coudet: los jugadores clave con los que no podrá contar para su debut como DT de River

El nuevo entrenador de River Plate ya dirigió su primera práctica y comienza a preparar el partido ante Huracán. Sin embargo, tendrá varias bajas importantes por lesión para su debut oficial.

Problemas para Coudet: los jugadores clave con los que no podrá contar para su debut como DT de River

Comenzó oficialmente la etapa de Eduardo Coudet al frente de River. El entrenador dirigió este miércoles su primera práctica tras haber sido presentado como nuevo director técnico del club y ahora tendrá poco más de una semana para preparar su debut oficial.

image

El primer desafío será frente a Huracán en Parque Patricios, un partido que marcará el inicio del ciclo del “Chacho” en el banco millonario. Sin embargo, el entrenador ya sabe que no podrá contar con varios futbolistas importantes del plantel debido a distintas lesiones.

Entre los ausentes aparecen Franco Armani, Germán Pezzella y Maximiliano Meza, mientras que Juan Fernando Quintero difícilmente llegue en condiciones físicas para ese encuentro.

Qué jugadores están descartados para el debut de Coudet en River

Dos de las ausencias ya se conocían desde el año pasado. Tanto Pezzella como Meza continúan recuperándose de intervenciones quirúrgicas y todavía no están listos para regresar a la competencia.

En el caso del defensor central, se encuentra en la etapa final de la rehabilitación tras una cirugía por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Si la recuperación continúa según lo previsto, podría volver a integrar una convocatoria hacia fines de marzo.

La situación de Meza es más reciente. El mediocampista sufrió una avulsión del tendón rotuliano de su pierna izquierda durante la derrota ante Boca en el último Superclásico y debió ser operado. Se trata de la misma rodilla en la que ya había sido intervenido luego del Mundial de Clubes, por lo que el cuerpo médico busca manejar su regreso con cautela. En principio, el objetivo es que pueda volver a jugar a mediados de abril, aunque todo dependerá de su evolución en las próximas semanas.

A estas dos bajas se suma la del arquero Franco Armani. El capitán apenas disputó 45 minutos en lo que va del año —salió en el entretiempo de la derrota ante Vélez— debido a un desgarro en un gemelo. Luego, además, sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles de esa misma pierna.

Actualmente realiza un tratamiento específico para fortalecer la zona y dejar atrás las molestias físicas. El plazo mínimo de recuperación estimado es de tres semanas, por lo que el arco continuará siendo ocupado por Santiago Beltrán durante ese período.

¿Juanfer Quintero puede llegar al partido contra Huracán?

El único de los jugadores lesionados que todavía tiene alguna posibilidad de llegar al debut de Coudet es Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano sufrió una lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho durante el partido disputado en Liniers.

Para el encuentro ante Huracán, el volante cumplirá 18 días de recuperación desde la lesión. Si bien se trató de un desgarro menor, el tiempo resulta justo y existe la posibilidad de que el entrenador decida preservarlo para evitar una recaída.

En medio de este panorama, la buena noticia para el nuevo entrenador fue la recuperación de Giuliano Galoppo. El ex Banfield había sufrido un traumatismo de tobillo en la previa del empate ante Independiente Rivadavia y no pudo jugar en Mendoza.

La evolución fue favorable y este miércoles se entrenó con normalidad, por lo que estará disponible para el partido de la próxima semana en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Mientras ajusta detalles y define el equipo, Coudet comienza a diagramar su primera formación con varias ausencias, pero también con la expectativa de iniciar su ciclo con un triunfo.

