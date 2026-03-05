Soledad Silveyra contó el problema que sufre en su casa y reveló quién la salvó: "La generosidad de..."

Así las cosas, atenta al debate que está generando la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada, la actriz salió a bancar a su colega sin vueltas. "Déjenla en paz a Andrea, pobre mujer. Si quiere entrar, déjenla", expresó días atrás, casi a los gritos, en Intrusos (América TV).

Y no conforme con ello, Silveyra redobló la apuesta con otra frase contundente: "Vamos Del Boca, seguís creando polémica. Está bien. Yo prefiero el Multi (teatro), pero bueno". Así, la histórica conductora de las primeras temporadas del reality dejó claro que ella no se sumaría, aunque apoya a su colega.

Soledad Silveyra 2

Cuándo y por qué Soledad Silveyra terminó su último romance

A comienzos de este año, Susana Roccasalvo sorprendió al revelar en Implacables (El Nueve) que Soledad Silveyra había puesto punto final a su relación sentimental. Según contó entonces la conductora, la actriz se había separado del empresario argentino que vive en Brasil, con quien mantuvo un vínculo amoroso durante aproximadamente un año.

Minutos después de que la noticia saliera a la luz, Solita habló del tema sin rodeos y decidió referirse con absoluta honestidad a su situación afectiva actual. Durante una charla con Roccasalvo, la reconocida intérprete no evitó la pregunta y expuso con claridad cómo se encuentra hoy en el plano personal.

“El amor está en una pausa”, reconoció con franqueza, al describir el momento sentimental que atraviesa. Sin embargo, lejos de mostrarse resentida o dolida, Silveyra dedicó palabras muy cariñosas hacia su excompañero. “Es el hombre más bueno que he conocido, no estamos juntos, lo quiero porque es una persona extraordinaria José”, expresó, dejando ver que el afecto que siente por él continúa presente pese al final del vínculo.

Con el tono sincero que suele caracterizarla cada vez que habla de su vida privada, la actriz también se permitió imaginar cómo podría evolucionar el vínculo en el futuro. Aunque la relación amorosa terminó, no descarta que con el paso del tiempo puedan reconstruir el lazo desde otro lugar.

soledad silveyra y novio

“Espero que podamos ser amigos, seguro que sí”, afirmó con convicción. De esta manera, dejó en claro que, más allá de la separación, guarda un profundo respeto y cariño por quien fue su pareja durante el último año.

Al ser consultada sobre qué fue lo que provocó la ruptura, Silveyra fue tajante al descartar uno de los motivos que en un principio muchos imaginaron: la distancia entre ambos países. Según explicó, el hecho de que él viva en Brasil no fue el problema central que terminó desgastando la relación.

“No pasa por la distancia, pasa por la vida tan diferentes que tenemos”, señaló, sugiriendo que las diferencias en el estilo de vida y en las rutinas cotidianas pesaron más que los kilómetros.

Para explicar mejor esa incompatibilidad, la actriz dio un ejemplo concreto de cómo esas diferencias impactaban en la convivencia cuando compartían tiempo juntos. “Él venía a Buenos Aires y yo me duermo a las 3 de la mañana, él se levanta a las 6. Es una diferencia abismal, creo que eso fue lo que nos separó”, concluyó.