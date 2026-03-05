Fórmula 1: una escudería contrató al "mago" del diseño, pero su nuevo auto es inmanejable
Arranca el campeonato mundial de 2026 con un cambio total para la Fórmula 1. No sólo por las modificaciones en los autos. El diseñador estrella de la categoría reconoce que su nuevo vehículo no está en condiciones de poder completar la primera carrera del año.
Uno de los 11 equipos de fórmula 1, con un diseñador estrella, tiene un auto inmanejable. (Foto: F!)
"Se siente como una silla eléctrica". La polémica frase es de Lance Stroll, el segundo piloto de Aston Martin, el equipo de Fórmula 1. Sumó cientos de críticas por esa comparación a las miles que tiene por su manejo más que irregular. Sin embargo, lo que el piloto quiso marcar es que el nuevo Aston Martin, edición 2026, tiene tanta vibración que "destruye a los que están a bordo".
El veterano y bicampeón mundial, Fernando Alonso, fue más diplomático, pero se pronunció en el mismo sentido. "Así, solo puedo manejar 25 vueltas, los calambres en las manos por las vibraciones del auto son insoportables", reconoció el asturiano.
La calidad de las declaraciones marca las personalidades y trayectorias de los pilotos de la escudería británica, pero tuvieron una clara consecuencia. Adrian Newey, el diseñador estrella de la categoría, debió blanquear que su auto, por el momento, es un desastre.
El diseñador, de 67 años, revolucionó a la Fórmula 1, con diseño imbatibles para Red Bull. Dejó ese equipo multiganador para renacer con Aston Martin. Se tomó un año sabático en 2025 para diseñar el nuevo auto del equipo británico con todos los cambios para este 2026. Lo probaron en Barcelona y Bahrein y la conclusión fue terminante: el auto es un desastre.
Por eso, el "mago" Newey tuvo que admitir que su diseño no es lo que esperaba. Las vibraciones del bólido son una tortura para los pilotos. A tal punto que, lo mejor, sería no correr en Australia. Pero hay millones de dólares en juego y muchos compromisos. Por lo tanto, este domingo, estarán en la grilla de largada en la primera carrera del año, pero no mucho más.
El circuito de Albert Park tiene 58 vueltas. Alonso dice que resiste 25 vueltas y Stroll, apenas 18. Sumados, no completan la totalidad de vueltas de la primera carrera. El reclamo es tal hacia Newey, que no tuvo otra alternativa que confesar, públicamente, en que le erró con el diseño más esperado en toda la categoría.