Fórmula 1: una escudería contrató al "mago" del diseño, pero su nuevo auto es inmanejable

aston martin no va Alonso contrariado y Newey, desorientado. Desconcierto total en Aston Martin para el inicio de la temporada 2026 en la Fórmula 1. (Foto: A24.com)

Por eso, el "mago" Newey tuvo que admitir que su diseño no es lo que esperaba. Las vibraciones del bólido son una tortura para los pilotos. A tal punto que, lo mejor, sería no correr en Australia. Pero hay millones de dólares en juego y muchos compromisos. Por lo tanto, este domingo, estarán en la grilla de largada en la primera carrera del año, pero no mucho más.

El circuito de Albert Park tiene 58 vueltas. Alonso dice que resiste 25 vueltas y Stroll, apenas 18. Sumados, no completan la totalidad de vueltas de la primera carrera. El reclamo es tal hacia Newey, que no tuvo otra alternativa que confesar, públicamente, en que le erró con el diseño más esperado en toda la categoría.

Noticia en desarrollo...