Mica Viciconte furiosa con Wanda Nara por su trato en MasterChef: "No me sentí bien"

"Acá ya tuvimos muchos terceros en discordia. Otra más… Por acá ni aparezcas, Mica”, lanzó entre risas y filosa la conductora. Sin embargo, ante el pedido del jurado del reality, Viciconte se sumó igual a la elaboración del menú.

En ese contexto, en el stream que conduce Grego Rossello se le preguntó a Mica Viciconte directamente por Wanda Nara y la marplatense no anduvo con vueltas.

“Como que no me sentí bien recibida”, dejó en claro desde un comienzo y ahí el conductor le advirtió: “Hay que pudrirla con Wanda Nara...”. Y la invitada remarcó: “Pero a mí los nombres no me importan”.

En cuanto a lo sucedido en el programa, Mica Viciconte observó aún asombrada por la actitud de la conductora: “Vos venís al programa y yo te digo: 'no, acá no vengas'. Y vos venís de invitada, una persona que ganó, porque no nos olvidemos que gané, digo: '¿no la tratas de otra manera?'. Yo re entusiasmada como diciendo 'voy diez minutos acá'. 'No, acá no vengas'”.

Sobre el final dejó en claro que ella no tiene ningún conflicto previo con Wanda Nara y que seguramente coincidirán en otro lugar: “En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos. Quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando. Pero de mi parte te juro que yo no tengo nada en contra de Wanda. No tuve nunca relación”, cerró categórica.

La bronca y hartazgo de Mica Viciconte con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Mica Viciconte lanzó duras frases contra Nicole Neumann que reavivaron el conflicto familiar después de la fiesta de 15 que le organizó la modelo a su hija Allegra, algo que no estaba acordado previamente con Fabián Cubero.

“Yo le di una mano a mi pareja con mis redes sociales para hacer las cosas más fáciles”, explicó Mica al aire en el ciclo LAM (América TV). Y dejó en claro que ellos no estaban al tanto de ese evento que preparó la modelo para la hija.

“Nos enteramos por las redes que era una mega fiesta. Yo tenía la esperanza que sea algo íntimo, pero me falló. Me gustaría no estar diciendo esto, pero siento que es necesario para darle explicaciones en el salón”, insistió la panelista.

Mica Viciconte fue tajante al referirse a las críticas por su distancia con Nicole Neumann, madre de las hijas de su pareja: “¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es mas sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo”.

Y dejó en claro su cansancio ante esta situación de tensión constante entre las partes: “Siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó. Estoy hinchada las b... Uno va procesando y te vas curtiendo, sino te enfermás”.