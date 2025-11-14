En vivo Radio La Red
Actualidad
Clima
Servicio Meteorológico Nacional
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Hasta cuándo sigue el buen clima y cuándo llueve este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un fin de semana caluroso e inestable en la Ciudad y el AMBA, con tormentas desde la noche del sábado y un descenso de la temperatura el domingo. La próxima semana alternará entre un breve respiro y nuevos picos de calor,

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por el calor y la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, con variaciones térmicas y la llegada de tormentas. La semana que viene vuelve el calor.

La jornada de este viernes tuvo una mínima de 18 grados y una máxima de 30, bajo un cielo algo nublado y sin chances de lluvia. En cambio, el sábado comenzará con 20 grados y tendrá un marcado incremento térmico hasta los 32 grados durante la tarde, lo que llevará a la jornada a ser la más calurosa del fin de semana. Aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto, hacia la noche se espera el ingreso de tormentas que podrían continuar hasta las primeras horas del domingo.

clima_2_-1-.png_1351230236

El domingo llegará con temperaturas más moderadas, entre 20 y 25 grados. Tras las lluvias de la madrugada, podrían darse algunas precipitaciones aisladas en la mañana, mientras que el resto del día se desarrollará bajo un cielo mayormente nublado y con baja probabilidad de nuevas lluvias.

Cómo estará la temperatura la semana que viene

El lunes iniciará la semana con un claro descenso térmico, las marcas oscilarán entre 11 y 24 grados, en un escenario de cielos ligeramente nublados. El alivio será breve, porque el martes volverán los valores altos, con temperaturas entre 15 y 30 grados, tiempo estable y nubosidad variable. El miércoles y jueves se mantendrán sin lluvias, con marcas entre 18 y 28 grados el primer día y entre 15 y 25 el segundo.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

En paralelo, para este sábado rigen alertas meteorológicas por tormentas, lluvias y vientos en seis provincias. Neuquén, San Luis, San Juan y Mendoza aparecen señaladas por tormentas, siendo esta última la más comprometida. Las zonas bajo alerta amarilla enfrentarán lluvias, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con acumulados previstos de entre 10 y 30 milímetros.

En el caso de Mendoza, algunos departamentos se ubican bajo alerta naranja por tormentas fuertes o severas. Allí, las precipitaciones podrían dejar entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales.

PFTB7QUCMRG6DLHNE5R6QYH2TU

Santa Cruz también se encuentra bajo advertencia amarilla por lluvias en las áreas de la Cordillera de Güer Aike y Lago Argentino, donde se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 milímetros. Además, esa provincia y el sur de Chubut están alcanzados por un alerta por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En algunas zonas santacruceñas, el alerta se eleva a nivel naranja por vientos más intensos, que podrían alcanzar entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que llegarían hasta los 120 kilómetros por hora.

