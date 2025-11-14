Hasta cuándo sigue el buen clima y cuándo llueve este fin de semana

Cómo estará el tiempo en el resto del país

En paralelo, para este sábado rigen alertas meteorológicas por tormentas, lluvias y vientos en seis provincias. Neuquén, San Luis, San Juan y Mendoza aparecen señaladas por tormentas, siendo esta última la más comprometida. Las zonas bajo alerta amarilla enfrentarán lluvias, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con acumulados previstos de entre 10 y 30 milímetros.

En el caso de Mendoza, algunos departamentos se ubican bajo alerta naranja por tormentas fuertes o severas. Allí, las precipitaciones podrían dejar entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales.

Santa Cruz también se encuentra bajo advertencia amarilla por lluvias en las áreas de la Cordillera de Güer Aike y Lago Argentino, donde se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 milímetros. Además, esa provincia y el sur de Chubut están alcanzados por un alerta por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En algunas zonas santacruceñas, el alerta se eleva a nivel naranja por vientos más intensos, que podrían alcanzar entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que llegarían hasta los 120 kilómetros por hora.