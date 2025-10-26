En vivo Radio La Red
Clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza mientras Milei y su gabinete esperan los primeros resultados

Karina Milei fue la primera en salir a hablar en la puerta del búnker de LLA instalado en el Hotel Libertador. Como jefa del partido, estuvo acompañada por Martín Menem. Se espera un discurso del presidente.

por Stella Gárnica |
Javier Milei esperaban los resultados junto al gabinete y candidatos en el bunker de LLA del hotel Libertador. Foto: Archivo.

El hotel Libertador ubicado en la Avenida Córdoba y Maipú se convirtió este domingo al cierre de los comicios legislativos nacionales en el centro de atracción de los principales referentes del gobierno nacional con el presidente Javier Milei y su hermana y presidenta del partido La Libertad Avanza, Karina Milei, que salió a felicitar a los fiscales libertarios y pedirles que defiendan los votos mientras se esperaban los primeros resultados oficiales.

Aunque desde el oficialismo llamaron a esperar a tener los números, desde temprano el clima que se vivía en el búnker de LLA era de expectativas por buenos resultados en las principales provincias del centro del país, y en el Gobierno celebraban anticipado haber cumplido el objetivo de descontar la diferencia que le podía sacar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Eso se notaba en las caras y cometarios de cada uno de los que iban llegando al búnker.

La primera en llegar fue Karina Milei a las 17,30, y se ubicó en el piso 10, donde minutos antes de las 19 llegó el presidente, que se bajó del auto blindado que lo trajo desde la residencia de Olivos, para saludar a militantes eufóricos que lo esperaban en la puerta.

"La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, por primera vez. Estamos contentos por el tema de la boleta única y no tuvimos ninguna queja", indicó Karina Milei en las puertas del Hotel Libertador junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La hermana del presidente pareció dar un espaldarazo a la estrategia electoral llevada adelante por su entorno, y explicó que los "números no los tenemos” y agradeció “a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar”. "Agradecerle también a todos los fiscales", agregó en declaraciones a la prensa apostada en la puerta del hotel.

Antes de las 19hs por sus propios medios el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, la segunda candidata por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichard, la ministra de Seguridad y primera candidata a Senadora por CABA, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo (PRO) y el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli: "Creemos que hicimos una gran elección", dijo Santilli al entrar al búnker.

Desde el centro de cómputos oficial, llegaba más tarde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese clima de euforia contenida, también se sumaron el asesor Santiago Caputo, mientras iban recibiendo los resultados de bocas de urna de sus fiscales en distintas provincias, que le otorgaría un triunfo contundente a LLA, como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes o Entre Ríos. Algunos anticipaban sorpresivo triunfo de LLA en unas 14 provincias.

JavierMilei habló en el bunker de LLA junto a karina Milei, Santiago caputo, Martín menem y buena parte del gabinete. foto captura

Se esperaba que pasadas las 21 el presidente y parte de su gabinete y candidatos de LLA bajen al primer piso del hotel Libertador, adonde estaba preparado el escenario desde donde Milei pronunciará su discurso. Lo hará cuando ya tenga una tendencia formal de los comicios y se esperan posibles anuncios sobre el futuro del Gobierno en medio de fuertes rumores de una reformulación del gabinete nacional.

