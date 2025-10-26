Clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza mientras Milei y su gabinete esperan los primeros resultados

"La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, por primera vez. Estamos contentos por el tema de la boleta única y no tuvimos ninguna queja", indicó Karina Milei en las puertas del Hotel Libertador junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La hermana del presidente pareció dar un espaldarazo a la estrategia electoral llevada adelante por su entorno, y explicó que los "números no los tenemos” y agradeció “a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar”. "Agradecerle también a todos los fiscales", agregó en declaraciones a la prensa apostada en la puerta del hotel.

Antes de las 19hs por sus propios medios el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, la segunda candidata por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichard, la ministra de Seguridad y primera candidata a Senadora por CABA, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo (PRO) y el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli: "Creemos que hicimos una gran elección", dijo Santilli al entrar al búnker.

Así llegaba el ministro de Economía @LuisCaputoAR al búnker de @LLibertadAvanza pic.twitter.com/JztdglF8G7 — Stella Gárnica (@Stellasmg) October 26, 2025

Desde el centro de cómputos oficial, llegaba más tarde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese clima de euforia contenida, también se sumaron el asesor Santiago Caputo, mientras iban recibiendo los resultados de bocas de urna de sus fiscales en distintas provincias, que le otorgaría un triunfo contundente a LLA, como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes o Entre Ríos. Algunos anticipaban sorpresivo triunfo de LLA en unas 14 provincias.

JavierMilei habló en el bunker de LLA junto a karina Milei, Santiago caputo, Martín menem y buena parte del gabinete. foto captura

Se esperaba que pasadas las 21 el presidente y parte de su gabinete y candidatos de LLA bajen al primer piso del hotel Libertador, adonde estaba preparado el escenario desde donde Milei pronunciará su discurso. Lo hará cuando ya tenga una tendencia formal de los comicios y se esperan posibles anuncios sobre el futuro del Gobierno en medio de fuertes rumores de una reformulación del gabinete nacional.