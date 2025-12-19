En vivo Radio La Red
Nochebuena y Navidad: cómo estará el tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional brindó detalles de cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad.

Con la aproximación de la Navidad, muchas familias del Área Metropolitana de Buenos Aires ya empiezan a definir si la cena se arma adentro o al aire libre. El pronóstico del tiempo trae buenas noticias: no se esperan lluvias durante los festejos.

Leé también Cómo seguir el recorrido de Papá Noel 2025 en Google
Google vuelve a activar “Sigue a Papá Noel”, la experiencia interactiva que permite a los chicos seguir en tiempo real el viaje de Papá Noel por todo el mundo previo a la Nochebuena y Navidad.

Para la Nochebuena del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable y sin precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima rondará los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33°.

En ese marco, la noche será cálida, ideal para comer afuera, ya sea en patios, terrazas o balcones.

En tanto, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el panorama será similar en todo el AMBA. Se espera cielo mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 33°.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

lluvias en el amba

Luego de una semana de altas temperaturas, el SMN anticipó una jornada inestable para este sábado. Se prevé probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas entre la madrugada y la tarde. Los porcentajes de lluvia se ubican entre el 40 y el 70%.

Además podrían registrarse ráfagas de viento moderadas y un leve descenso de la temperatura.

A partir del domingo 21, el tiempo mostrará una mejora sostenida. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán en ascenso. Esta tendencia se mantendría durante lunes 22, martes 23, Nochebuena y Navidad, sin precipitaciones previstas en el AMBA.

