Nochebuena y Navidad: cómo estará el tiempo en el AMBA

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Luego de una semana de altas temperaturas, el SMN anticipó una jornada inestable para este sábado. Se prevé probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas entre la madrugada y la tarde. Los porcentajes de lluvia se ubican entre el 40 y el 70%.

Además podrían registrarse ráfagas de viento moderadas y un leve descenso de la temperatura.

A partir del domingo 21, el tiempo mostrará una mejora sostenida. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán en ascenso. Esta tendencia se mantendría durante lunes 22, martes 23, Nochebuena y Navidad, sin precipitaciones previstas en el AMBA.