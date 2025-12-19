Nochebuena y Navidad: cómo estará el tiempo en el AMBA

Con la aproximación de la Navidad, muchas familias del Área Metropolitana de Buenos Aires ya empiezan a definir si la cena se arma adentro o al aire libre. El pronóstico del tiempo trae buenas noticias: no se esperan lluvias durante los festejos.
El Servicio Meteorológico Nacional brindó detalles de cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad.
Para la Nochebuena del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable y sin precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima rondará los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33°.
En ese marco, la noche será cálida, ideal para comer afuera, ya sea en patios, terrazas o balcones.
En tanto, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el panorama será similar en todo el AMBA. Se espera cielo mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 33°.
Luego de una semana de altas temperaturas, el SMN anticipó una jornada inestable para este sábado. Se prevé probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas entre la madrugada y la tarde. Los porcentajes de lluvia se ubican entre el 40 y el 70%.
Además podrían registrarse ráfagas de viento moderadas y un leve descenso de la temperatura.
A partir del domingo 21, el tiempo mostrará una mejora sostenida. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán en ascenso. Esta tendencia se mantendría durante lunes 22, martes 23, Nochebuena y Navidad, sin precipitaciones previstas en el AMBA.