La tragedia en la Ruta 36 que dejó a dos nenas sin su mamá

Una vez finalizadas las pericias correspondientes, las autoridades liberaron la circulación en la Ruta 36. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y continúa bajo la órbita de la UFI N° 12 de La Plata, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes.

La otra víctima en un accidente en la provincia de Buenos Aires

Un micro de larga distancia de la empresa Vía Tac protagonizó un violento choque contra la parte trasera de un camión Scania 420 de la firma Cruz del Sur sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 731,5, en cercanías de la localidad de Médanos, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El siniestro dejó como saldo la muerte de uno de los conductores y al menos 50 pasajeros con distintas lesiones.

El accidente se produjo días atrás, alrededor de las 6.20, en un tramo de la ruta afectado por una densa nube de humo que reducía casi por completo la visibilidad. La situación se originó a partir de un incendio que permanecía activo desde la tarde anterior.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se inició cerca de las 16.30 del viernes luego de la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5, lo que provocó un foco ígneo que se extendió durante varias horas. La persistencia del humo complicó severamente la circulación vehicular en la zona durante la madrugada.

Ambos vehículos circulaban en sentido a Bahía Blanca cuando se produjo el impacto. El colectivo, que tenía como destino final esa ciudad, era conducido por Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, quien murió en el lugar debido a la magnitud del choque. El conductor del camión, identificado como L.A.C., de 41 años, resultó ileso.

En el micro viajaban 50 pasajeros, la mayoría de los cuales sufrió heridas leves. Los lesionados fueron asistidos en el lugar por personal médico, con la colaboración de fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios de la región. No se registraron heridos de gravedad ni personas en riesgo vital.

Varios pasajeros relataron que la visibilidad era prácticamente nula y que la cortina de humo impedía advertir cualquier obstáculo sobre la calzada, lo que generó una situación de extremo peligro en ese tramo de la ruta.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito permaneció parcialmente restringido durante varias horas, con cortes y desvíos intermitentes mientras se desarrollaban las tareas de remoción de los vehículos y las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada en forma preliminar como homicidio y lesiones culposas y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino. Los peritajes de Policía Científica serán clave para determinar si la escasa visibilidad provocada por el incendio fue el factor determinante del choque o si existieron otras circunstancias que contribuyeron al hecho.