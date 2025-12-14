Se termina el alivio: vuelve el calor al AMBA y ya hay fecha para las altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó que vuelven las altas temperaturas.
Los especialistas indicaron que este viernes 19 de diciembre habrá una temperatura máxima de 35° con cielo parcialmente nublado, lo que será el día más caluroso de la semana.
En tanto, el SMN informó que para el lunes se espera una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, con cielo nublado durante toda la jornada. El ambiente será templado y funcionará como una transición tras el fin de semana marcado por el mal tiempo.
El martes se mantendrán valores térmicos similares, con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Se espera nubosidad durante la mañana y una mejora hacia la tarde, con cielo parcialmente despejado y mayor presencia del sol.
El miércoles, en tanto, mostrará un leve ascenso de la temperatura, con 18°C de mínima y 28°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día, en un escenario estable pero con humedad elevada.
El jueves 18 el cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde con una mínima de 21° y una máxima de 33°.
En tanto, el viernes 19 la mínima de 23° y máxima de 35° con cielo parcialmente nublado durante todo el día.