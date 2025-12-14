Se termina el alivio: vuelve el calor al AMBA y ya hay fecha para las altas temperaturas

El miércoles, en tanto, mostrará un leve ascenso de la temperatura, con 18°C de mínima y 28°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día, en un escenario estable pero con humedad elevada.

El jueves 18 el cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde con una mínima de 21° y una máxima de 33°.

En tanto, el viernes 19 la mínima de 23° y máxima de 35° con cielo parcialmente nublado durante todo el día.