Prohibieron el uso de pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires.

Los gatos, aunque a veces parecen menos afectados, también corren riesgos importantes. Su curiosidad puede llevarlos a acercarse a restos de pirotecnia, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones. Además, la exposición al estrés puede agravar enfermedades preexistentes o generar cuadros de ansiedad severa.

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

Un pedido social que se consolida

La prohibición de la pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en una tendencia creciente hacia celebraciones más inclusivas y cuidadosas del entorno. El objetivo es que las fiestas de fin de año puedan disfrutarse sin poner en riesgo la salud de personas vulnerables ni el bienestar de los animales, priorizando alternativas visuales y sin estruendo.