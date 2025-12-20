En vivo Radio La Red
Actualidad
Pirotécnia
Jorge Macri
CABA

Prohibieron el uso de pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri anunció la medida en sus redes sociales y alcanza a toda la Ciudad para proteger la salud, el ambiente y responder a un reclamo de los vecinos.

De cara a los festejos de Navidad y Año Nuevo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que en la Ciudad de Buenos Aires quedó prohibido el uso de pirotecnia con efecto audible. La medida apunta a proteger la salud de personas mayores, bebés, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y animales.

Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés”, expresó Macri a través de su cuenta oficial en X. Además, remarcó que este tipo de fuegos artificiales también “provoca daños a los animales y al ecosistema”, y señaló que la decisión responde a un reclamo reiterado de los vecinos.

Aunque muchas personas disfrutan del espectáculo visual de los fuegos artificiales, para perros y gatos la pirotecnia suele ser una experiencia traumática. Los ruidos fuertes y repentinos generan altos niveles de estrés, ansiedad y miedo, con consecuencias que pueden ser tanto físicas como emocionales.

En el caso de los perros, su extrema sensibilidad auditiva hace que perciban sonidos a distancias mucho mayores que los humanos y a frecuencias más altas. Esto no solo los altera por el estruendo, sino también por los olores y las luces asociadas a las explosiones, que pueden provocar desorientación, taquicardia y conductas de escape.

Los gatos, aunque a veces parecen menos afectados, también corren riesgos importantes. Su curiosidad puede llevarlos a acercarse a restos de pirotecnia, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones. Además, la exposición al estrés puede agravar enfermedades preexistentes o generar cuadros de ansiedad severa.

La Ciudad celebr&oacute; frente al Obelisco la llegada de la Navidad.&nbsp;Foto: Gobierno.

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

Un pedido social que se consolida

La prohibición de la pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en una tendencia creciente hacia celebraciones más inclusivas y cuidadosas del entorno. El objetivo es que las fiestas de fin de año puedan disfrutarse sin poner en riesgo la salud de personas vulnerables ni el bienestar de los animales, priorizando alternativas visuales y sin estruendo.

