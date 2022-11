Según informó,

El sábado, desde las 6, estarán disponibles los boletos de las formaciones que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán.

El martes 15 los que van a Junín, Justo Daract, Bragado y Pehuajó.

El 19 de noviembre los que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar.

Aclaró, no obstante, que "los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución, porque seguro que hay un lugar de venta más cercano a sus domicilios".

En ese sentido detalló que "en el AMBA, por ejemplo, hay más de 30 estaciones habilitadas, además de Retiro y Constitución”, y destacó que “se pueden comprar también en Once, Temperley, Haedo, Alejandro Korn, La Plata, en la estación Urquiza del Mitre y en Tigre, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Tapiales".

En cuanto a la nueva modalidad de venta, Marinucci reiteró que "a partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido".