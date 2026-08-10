Red SUBE: quiénes dejaron de tener el descuento del 50% en el subte

Mientras tanto, continúan vigentes otros beneficios que no fueron modificados, como la Tarifa Social, las tarifas Maestro y Estudiantil, el Boleto Educativo, los pases para personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El aumento de los boletos de colectivo, tren y subte en agosto

Desde el 1° de agosto, las tarifas del transporte público del AMBA tuvieron un nuevo incremento. Los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense aumentaron 4,4%, mientras que las líneas porteñas y el subte subieron 3,9%. En tanto, los trenes metropolitanos registraron un alza del 10,5%.

Con las nuevas tarifas, el boleto mínimo de colectivo en la Provincia de Buenos Aires pasó a $1.111,19, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires quedó en $852,90. El viaje mínimo en tren, por su parte, pasó a costar $420 con SUBE registrada.

Las tarifas de colectivos, trenes y subte aumentaron desde el 1° de agosto en el AMBA. (Foto: archivo).

En el caso del subte porteño, la tarifa aumentó de $1.621 a $1.684. Para quienes viajan sin SUBE registrada, el valor alcanza los $2.541,10.

Los aumentos forman parte de los esquemas de actualización mensual que aplican las distintas jurisdicciones. En lo que va del año, los cuadros tarifarios de los colectivos acumulan una suba del 68,76% en PBA y del 43,70% en CABA, por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 16,8%.