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Red SUBE: quiénes dejaron de tener el descuento del 50% en el subte

El beneficio ya no se aplica a quienes llegan a la Ciudad en tren y continúan su viaje en subte. La medida se suma a los aumentos de tarifas que rigen desde agosto.

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La Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% en algunas combinaciones entre servicios de transporte de distintas jurisdicciones. (Foto: archivo)

La Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% en algunas combinaciones entre servicios de transporte de distintas jurisdicciones. (Foto: archivo)

Los pasajeros que llegan a la Ciudad en tren y luego continúan su recorrido en subte ya no cuentan con el descuento del 50% de la Red SUBE. Desde este mes, ese segundo tramo se abona a tarifa completa, luego de que dejara de aplicarse la integración tarifaria entre servicios de distintas jurisdicciones.

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El primer viaje en tren mantiene su valor habitual. El cambio se produce al momento de combinar con el subte, ya que el sistema dejó de reconocer la bonificación que reducía a la mitad el costo del segundo viaje.

Los pasajeros que llegan a la Ciudad en tren y contin&uacute;an el viaje en subte ya no tienen la bonificaci&oacute;n del 50% en el segundo tramo. (Foto: archivo).

Los pasajeros que llegan a la Ciudad en tren y continúan el viaje en subte ya no tienen la bonificación del 50% en el segundo tramo. (Foto: archivo).

El beneficio de la Red SUBE continúa vigente en los servicios bajo administración porteña, que incluyen el subte y las 27 líneas de colectivos de la Ciudad.

En esas combinaciones, el primer viaje se paga a tarifa plena, el segundo tiene un 50% de descuento y desde el tercero la rebaja alcanza el 75%. Los viajes deben realizarse dentro de una ventana de 120 minutos para acceder a la integración. El cambio afecta específicamente a las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones.

Mientras tanto, continúan vigentes otros beneficios que no fueron modificados, como la Tarifa Social, las tarifas Maestro y Estudiantil, el Boleto Educativo, los pases para personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El aumento de los boletos de colectivo, tren y subte en agosto

Desde el 1° de agosto, las tarifas del transporte público del AMBA tuvieron un nuevo incremento. Los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense aumentaron 4,4%, mientras que las líneas porteñas y el subte subieron 3,9%. En tanto, los trenes metropolitanos registraron un alza del 10,5%.

Con las nuevas tarifas, el boleto mínimo de colectivo en la Provincia de Buenos Aires pasó a $1.111,19, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires quedó en $852,90. El viaje mínimo en tren, por su parte, pasó a costar $420 con SUBE registrada.

Las tarifas de colectivos, trenes y subte aumentaron desde el 1&deg; de agosto en el AMBA. (Foto: archivo).

Las tarifas de colectivos, trenes y subte aumentaron desde el 1° de agosto en el AMBA. (Foto: archivo).

En el caso del subte porteño, la tarifa aumentó de $1.621 a $1.684. Para quienes viajan sin SUBE registrada, el valor alcanza los $2.541,10.

Los aumentos forman parte de los esquemas de actualización mensual que aplican las distintas jurisdicciones. En lo que va del año, los cuadros tarifarios de los colectivos acumulan una suba del 68,76% en PBA y del 43,70% en CABA, por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 16,8%.

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