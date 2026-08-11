Habló el hermano del kitesurfista que murió en la laguna y reveló la principal hipótesis de la tragedia

La última salida de Fernando Cappi a la laguna

Fernando, conocido como “El Chino”, murió tras desaparecer mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal.

El accidente ocurrió el jueves por la tarde en la zona de El Chaquito. Después de las tormentas, Fernando observó las condiciones meteorológicas y decidió que el viento era apropiado para practicar kitesurf.

Fue acompañado por su novia y permaneció aproximadamente una hora en el agua. De acuerdo con la información, la desaparición ocurrió alrededor de las 17.15, mientras realizaba maniobras en uno de los sectores frecuentados por quienes practican deportes náuticos.

Para Marcelo, el tiempo no habría sido el desencadenante de la tragedia.“Él estaba muy pendiente del viento, porque los días así hay que aprovecharlos”, explicó. También remarcó que Fernando utilizaba casco, chaleco y el resto de los elementos de protección.

“Era un obsesivo en cuestiones de seguridad y era la persona que más sabía de saltos y acrobacias”, aseguró.

La hipótesis de la familia sobre el accidente

Fernando, conocido como “El Chino”, murió tras desaparecer mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal.

Aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre qué provocó el accidente, el hermano de Fernando contó cuál es la hipótesis que surgió después de conversar con otros deportistas.

“Coincidimos en que ha habido un problema con una línea, que se enganchó con un camalote, unas algas, algo. Fue una fatalidad de quienes practican este tipo de deportes”, señaló.

La posibilidad coincide parcialmente con una de las hipótesis analizadas después de la desaparición: que Fernando haya quedado atrapado con las líneas tras una caída o que las corrientes, ramas o camalotes le hayan impedido liberarse. Sin embargo, se trata todavía de hipótesis y no de una causa confirmada.

Según la información disponible, durante el mediodía de aquel jueves se habían registrado ráfagas de hasta 70 km/h, aunque posteriormente el viento había disminuido hasta valores de entre 40 y 45 km/h, condiciones habituales para deportistas experimentados.

“¿Dónde estás, gordito?”: el video de su novia antes de la tragedia

La última salida de Fernando quedó registrada en un video. Su novia se encontraba en la costa filmando sus saltos con el celular cuando perdió de vista al deportista. “¿Dónde estás, gordito? No te veo”, se escucha decir en la grabación mientras intenta localizarlo en el agua.

Fue el comienzo de una búsqueda desesperada. Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo al que se sumaron amigos, deportistas y vecinos con embarcaciones y drones. Los rastrillajes continuaron durante toda la noche.

Marcelo recordó especialmente la solidaridad que recibió su familia: hubo personas que permanecieron durante horas navegando bajo temperaturas muy bajas para intentar encontrarlo.

“Llegaban a las lanchas helados, temblando después de buscar durante varias horas”, relató.

Según recordó, la cantidad de embarcaciones y drones que se incorporaron al operativo fue tal que las fuerzas de seguridad tuvieron que coordinar sus movimientos.

El hallazgo después de casi 20 horas de búsqueda

La esperanza terminó el viernes, cuando el cuerpo de Fernando fue encontrado cerca del mediodía, después de casi 20 horas de operativo. El hallazgo se produjo en el canal de derivación Sur, frente al Club Náutico El Quillá, a aproximadamente 15 kilómetros del lugar donde había desaparecido.

El deportista todavía conservaba parte de su equipamiento y sus botas permanecían sujetas a la tabla.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, quien dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

“Después del accidente fueron horas desesperantes. Uno pasa esas horas y parece que está viviendo una vida de otra persona, que no es verdad. Hasta que nos enteramos de que habían encontrado su cuerpo”, recordó Marcelo.

Y resumió el impacto que provocó la noticia en su familia: “Es el momento más terrible que nos tocó vivir. Nos dejó la vida quebrada”.

Quién era “El Chino”, el reconocido instructor de kitesurf

Fernando había comenzado con el kitesurf más de 12 años atrás. Curiosamente, quien lo acompañó a sus primeras clases fue su propio hermano. “Empezó a hincharme con que vayamos a las clases, a mí que soy cero deportista. Fui a las dos primeras prácticas y abandoné; él siguió y se volvió un experto”, recordó Marcelo a TN.

Con el tiempo, Fernando fundó su propia escuela y se convirtió en instructor de kitesurf, con especial énfasis en la enseñanza de técnicas de navegación y protocolos de seguridad.

Su hermano aseguró que jamás había sufrido un accidente importante durante años de actividad y destacó que la seguridad era una de sus mayores obsesiones.

“Te veía y te abría los brazos con una sonrisa. Vivía por su familia y por sus amigos y siempre era un abrazo, una sonrisa y mucha alegría”, contó.

Una despedida multitudinaria en Santa Fe

La Basílica Nuestra Señora de Guadalupe se llenó de familiares, amigos, alumnos y personas vinculadas al deporte que quisieron acompañar a los Cappi. “No es un futbolista ni un rockstar, y llenó la Basílica. Se fue con aplausos. Eso nos hace explotar de amor, eso nos queda”, expresó Marcelo.

Fernando solía decirle a su hermano una frase que hoy adquirió otro significado: “Vos tenés que vivir más intensamente”.

Marcelo sabe que la ausencia comenzará a sentirse todavía más con el paso de los días. “Él aparecía y era ruido, alegría. Eso nos va a faltar”, reconoció.

Sin embargo, intenta encontrar fuerzas en las innumerables muestras de afecto que recibieron desde la tragedia. “El amor recibido es como combustible. Tenemos muchísima fe y él ahora está con mi papá, en paz”, concluyó.