Hacía kitesurf en una laguna y desapareció de repente: el desesperado video de su novia y el impactante hallazgo 20 horas después

El operativo de búsqueda

Luego de perder contacto visual con el deportista, se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina. Los trabajos se extendieron durante toda la noche con rastrillajes en distintos sectores de la laguna y áreas cercanas.

El cuerpo fue encontrado el viernes al mediodía en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá, a unos 15 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Laura Urquiza, quien dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas de la muerte.

Tras casi 20 horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un canal cercano. (Foto: archivo)

Las hipótesis que analiza la investigación

Hasta el momento no existe una determinación oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, entre las hipótesis que evalúan especialistas figura la posibilidad de que el deportista haya quedado atrapado con las líneas de la vela tras una caída.

Otra de las alternativas apunta a que las corrientes de agua o la presencia de camalotes y ramas arrastradas por el cauce hayan dificultado que pudiera liberarse por sus propios medios.

De acuerdo con quienes participaron del operativo, Cappi contaba con todo el equipamiento de seguridad requerido para la práctica de la actividad. Llevaba casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales.

Al momento del hecho se habían registrado ráfagas de viento que alcanzaron los 70 kilómetros por hora durante el mediodía. Más tarde, las condiciones se estabilizaron con velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, habituales para deportistas con experiencia en este tipo de navegación.

Un referente del kitesurf santafesino

Conocido en el ambiente como “El Chino”, Cappi era una figura reconocida dentro de la comunidad náutica de Santa Fe. Había fundado su propia escuela de kitesurf y dedicaba gran parte de su actividad a la enseñanza de técnicas de navegación y protocolos de seguridad.

Además de desempeñarse como instructor de kitesurf, trabajaba como instructor de tiro y mantenía un vínculo cercano con sus alumnos, quienes lo recuerdan por su compromiso con la enseñanza y su disposición para acompañar a quienes daban sus primeros pasos en la actividad.