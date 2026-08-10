En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Novia
Desaparición
Santa Fe

Hacía kitesurf en una laguna y desapareció de repente: el desesperado video de su novia y el impactante hallazgo 20 horas después

El instructor desapareció mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal. Tras casi 20 horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un canal cercano.

Banner Seguinos en google DESK
Fernando Javier Cappi

Fernando Javier Cappi, de 32 años, desapareció mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe. (Foto: redes sociales)

Fernando Javier Cappi, un instructor de kitesurf de 32 años, murió mientras practicaba ese deporte en la laguna Setúbal, Santa Fe. El hecho ocurrió el jueves por la tarde en la zona de El Chaquito y generó conmoción entre deportistas, familiares y amigos por la trayectoria y experiencia que tenía en la disciplina.

Leé también Tragedia en el deporte: conmoción por la repentina muerte de una promesa del atletismo de 21 años
tragedia en el deporte: conmocion por la repentina muerte de una promesa del atletismo de 21 anos

El accidente se produjo alrededor de las 17.15, cuando Cappi realizaba maniobras sobre el agua en uno de los sectores más frecuentados por quienes practican deportes náuticos. En circunstancias que aún son materia de investigación, cayó y desapareció de la superficie.

Era instructor, tenía una escuela propia y era reconocido por promover las medidas de seguridad en la actividad. (Foto: redes sociales)

Era instructor, tenía una escuela propia y era reconocido por promover las medidas de seguridad en la actividad. (Foto: redes sociales)

Su novia, Karina Moya, ex campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, se encontraba en la costa grabando algunos de sus saltos con el celular. Las imágenes registraron los instantes previos a su desaparición.

“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir a la mujer mientras intenta ubicarlo en el agua.

El operativo de búsqueda

Luego de perder contacto visual con el deportista, se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina. Los trabajos se extendieron durante toda la noche con rastrillajes en distintos sectores de la laguna y áreas cercanas.

El cuerpo fue encontrado el viernes al mediodía en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá, a unos 15 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Laura Urquiza, quien dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas de la muerte.

Tras casi 20 horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un canal cercano. (Foto: archivo)

Tras casi 20 horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un canal cercano. (Foto: archivo)

Las hipótesis que analiza la investigación

Hasta el momento no existe una determinación oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, entre las hipótesis que evalúan especialistas figura la posibilidad de que el deportista haya quedado atrapado con las líneas de la vela tras una caída.

Otra de las alternativas apunta a que las corrientes de agua o la presencia de camalotes y ramas arrastradas por el cauce hayan dificultado que pudiera liberarse por sus propios medios.

De acuerdo con quienes participaron del operativo, Cappi contaba con todo el equipamiento de seguridad requerido para la práctica de la actividad. Llevaba casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales.

Al momento del hecho se habían registrado ráfagas de viento que alcanzaron los 70 kilómetros por hora durante el mediodía. Más tarde, las condiciones se estabilizaron con velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, habituales para deportistas con experiencia en este tipo de navegación.

Un referente del kitesurf santafesino

Conocido en el ambiente como “El Chino”, Cappi era una figura reconocida dentro de la comunidad náutica de Santa Fe. Había fundado su propia escuela de kitesurf y dedicaba gran parte de su actividad a la enseñanza de técnicas de navegación y protocolos de seguridad.

Además de desempeñarse como instructor de kitesurf, trabajaba como instructor de tiro y mantenía un vínculo cercano con sus alumnos, quienes lo recuerdan por su compromiso con la enseñanza y su disposición para acompañar a quienes daban sus primeros pasos en la actividad.

En pocas palabras

  • Instructor de kitesurf: Fernando Javier Cappi, de 32 años, murió mientras practicaba en la laguna Setúbal, Santa Fe.
  • Desaparición y búsqueda: Desapareció de la superficie tras una caída; su cuerpo fue hallado tras casi 20 horas de operativo de búsqueda.
  • Hipótesis: Se evalúan posibles causas como quedar atrapado en la vela o la dificultad para liberarse por corrientes y camalotes.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Novia Desaparición Accidente Muerte
Notas relacionadas
La tormenta cambió todo: un rayo cayó en pleno partido y ocurrió una tragedia
Tragedia en Bariloche: una nena de 3 años murió tras caer el auto de su familia al lago Nahuel Huapi
Red SUBE: quiénes dejaron de tener el descuento del 50% en el subte

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar