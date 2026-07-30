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Video: una camioneta blindada frustró un robo de motos y los delincuentes respondieron a los tiros

La secuencia fue registrada por una pasajera que viajaba en un colectivo. Los asaltantes ya habían robado una moto cuando intentaron atacar a otro motociclista, pero la intervención de una camioneta blindada desató una persecución a los tiros.

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Video: una camioneta blindada frustró un robo de motos y los delincuentes respondieron a los tiros

Video: una camioneta blindada frustró un robo de motos y los delincuentes respondieron a los tiros

Momentos de extrema tensión se vivieron en el centro de Lanús, donde un grupo de delincuentes protagonizó una violenta secuencia que incluyó el robo de una moto, un nuevo intento de asalto y un intenso tiroteo en plena vía pública.

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El episodio comenzó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, donde los ladrones interceptaron a un motociclista y lograron escapar con su vehículo. Minutos después, los delincuentes intentaron repetir la maniobra. Armados, amenazaron al conductor de una segunda moto para obligarlo a entregarla.

Toda la secuencia fue registrada por una pasajera que viajaba en un colectivo y el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

La intervención de una camioneta blindada y el tiroteo

Cuando el asalto estaba en pleno desarrollo, una camioneta blindada que circulaba por la zona realizó distintas maniobras para impedir que el robo se concretara.

La reacción de los delincuentes fue inmediata: comenzaron a disparar contra el vehículo en varias oportunidades. Sin embargo, los proyectiles no lograron atravesar el blindaje.

Tras el ataque, los sospechosos emprendieron la fuga, mientras que la camioneta inició una persecución. Durante la huida, los delincuentes volvieron a efectuar disparos antes de escapar.

Si bien hasta el momento no fue presentada una denuncia formal por parte de las víctimas, la Justicia inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano, que busca identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del hecho.

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