Video: una camioneta blindada frustró un robo de motos y los delincuentes respondieron a los tiros

La reacción de los delincuentes fue inmediata: comenzaron a disparar contra el vehículo en varias oportunidades. Sin embargo, los proyectiles no lograron atravesar el blindaje.

Tras el ataque, los sospechosos emprendieron la fuga, mientras que la camioneta inició una persecución. Durante la huida, los delincuentes volvieron a efectuar disparos antes de escapar.

Si bien hasta el momento no fue presentada una denuncia formal por parte de las víctimas, la Justicia inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano, que busca identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del hecho.