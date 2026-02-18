Rating: cuánto midió Beto Casella con el debut de BTV en América
En la noche del miércoles, se produjo el regreso a la televisión de Beto Casella con BTV por la pantalla de América. Enterate cuánto rating hizo.
18 feb 2026, 22:33
El regreso de Beto Casella a la televisión abierta era muy esperado y vino acompañado de una apuesta fuerte para el prime time. El conductor desembarcó este miércoles 18 de febrero en la pantalla de América TV con BTV, un nuevo ciclo que se emitirá de lunes a viernes.
Con una identidad clara y un equipo numeroso, el programa buscará instalarse como una de las propuestas centrales del horario nocturno, combinando actualidad, humor, análisis mediático y el pulso diario de las redes sociales.
Y en materia de rating, Beto tuvo un muy buen debut según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. A las 21:59, finalizaba LAM en América con 3.8 puntos. La serie de La China Suárez en El Trece, Hija del Fuego, estaba en 3.7 puntos y Bendita en El Nueve obtenía 2.5 puntos.
A las 22:01, Beto comenzaba con 3.4 puntos de rating en América. Hija del Fuego (El Trece) llegaba a los 3.3 puntos y Bienvenidos a ganar en El Nueve 2.4 puntos.
A las 22:06, BTV tocaba picos de 3.8 puntos y le seguía ganando a El Trece y a El Nueve: El mundo del espectáculo estaba en 2.8 puntos y Bienvenidos a ganar en 1.8 puntos.
A las 22:11, Beto Casella se mantenía con 3.5 puntos de rating. El cine de El Trece registraba 3.0 puntos y Bienvenidos a ganar lograba 1.5 puntos.
A las 22:16, Beto Casella registraba 3.4 puntos de rating. El mundo del espectáculo seguía con 3.1 puntos y Bienvenidos a ganar estaba con 1.9 puntos.
A las 22:23, BTV llegaba a los 2.9 puntos de rating. El mundo del espectáculo continuaba con 2.8 puntos y Bienvenidos a ganar seguía con 1.9 puntos.
A las 22:31, BTV con Beto Casella se mantenía con 3.0 puntos en la pantalla de América TV. En El Nueve, Bienvenidos a ganar medía 1.4 puntos.
A las 22:41, BTV con Beto Casella estaba en 2.7 puntos en la pantalla de América TV. En El Nueve, Bienvenidos a ganar registraba 1.6 puntos.