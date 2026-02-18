A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sigue la guerra

El desubicado posteo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que confirmaría lo peor

Cinthia Fernández publicó un sugestivo mensaje dirigido a Moria Casán en medio de las fuertes versiones que la ubican fuera del ciclo de El Trece que conduce la One.

18 feb 2026, 21:33
El desubicado posteo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que confirmaría lo peor
El desubicado posteo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que confirmaría lo peor

El desubicado posteo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que confirmaría lo peor

La tensión que comenzó con un fuerte intercambio en vivo entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece) terminó creciendo mucho más de lo esperado y derivó en un enfrentamiento que ya involucra directamente a Moria Casán.

Mientras crecen las especulaciones sobre su futuro —que por estas horas parece inclinarse más hacia la salida que a la continuidad en La Mañana con Moria (El Trece)— la panelista puso el foco en un tema especialmente delicado, tanto para Moria como para la ex de Jorge Lanata, elevando aún más la tensión del conflicto.

Leé también

¡Escándalo! Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa en El Trece

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa en El Trece

Cinthia compartió en X un posteo que muchos interpretaron como una indirecta al pasado judicial de Moria, quien años atrás estuvo detenida durante algunos días en Paraguay. Sin agregar texto propio, publicó una imagen provocadora acompañada por la frase: “Entre mecheras se entienden”.

Tw de Cinthia

Todo indica que este habría sido el último movimiento de Fernández en esta interna y que su etapa en la señal estaría llegando a su fin.

Qué dijo Cinthia Fernández

Previo al duro posteo, desde SQP (América TV) habían señalado que la continuidad de Cinthia Fernández habría llegado a su fin por una determinación de la conductora. Frente a estas versiones, Pía Shaw se contactó con la pareja de Roberto Castillo para escuchar su postura y compartir su testimonio sobre la situación.

Lejos de bajar el tono, Cinthia dejó en claro su enojo. "Tengo una calentura padre. Voy a grabar un descargo tratando de ser educada, pero no sé si me va a salir porque estoy muy enojada", expresó, anticipando que prepara una respuesta pública más extensa.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Cinthia Fernández Moria Casán

Lo más visto