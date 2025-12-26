Conmoción por la muerte de Daniel Piazzolla, hijo del gran Astor

pipi-piazzolla-despidio-a-su-papa-daniel-foto-captura-instagrampiazollapipi-IZI4Z52AYFBULBRJM3R6SGMTXA

Su muerte se produjo a los 80 años a causa de problemas de salud vinculados a una EPOC que transitaba.

La noticia fue dada por su hijo, llamado también Daniel y conocido como "Pipi", que sigue la tradición familiar y también es músico. “Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo (músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo, etc., etc.)”, escribió en el posteo de redes sociales donde dio a conocer el deceso.

La tensa relación con su padre

La relación con Astor Piazzolla estuvo marcada por tensiones y distancias. En distintas entrevistas recordó que estuvieron doce años sin verse, tras una fuerte discusión motivada por desacuerdos artísticos cuando su padre decidió cerrar el Octeto y encarar una nueva etapa musical. Aun así, siempre sostuvo que el afecto entre ambos nunca se rompió.

El reencuentro llegó cuando Astor ya estaba enfermo. padre e hijo compartieron el último día del Padre del compositor, apenas quince días antes de su muerte, el 4 de julio de 1992. “Nunca dejamos de querernos”, repetía Daniel al evocar ese tramo final.

Al recordar su infancia, solía relatar cómo su madre, Dedé, pedía silencio absoluto cuando Astor componía. “Chicos, nos tocó esto. Es un genio. Tratemos de hacer el menor ruido posible”, decía, una frase que Daniel repetía como síntesis del clima cotidiano en la casa de uno de los músicos más influyentes del siglo XX.