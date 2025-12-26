Conmoción por la muerte de Daniel Piazzolla, hijo del gran Astor
Músico y productor, trabajó durante años en la difusión de la obra de su padre y fue parte del histórico Octeto Electrónico.
La muerte de Daniel Hugo Piazzolla conmocionó este viernes por la tarde al mundo de la música y a los seguidores de la obra de su padre, Astor Piazzolla. Hijo del célebre compositor y de Odette Wolff, desarrolló una trayectoria propia como músico y productor, siempre ligada al legado familiar, aunque lejos del foco mediático.
A lo largo de su vida, trabajó activamente en la difusión y preservación de la obra de su padre y compartió proyectos artísticos tanto con él como con su hijo, Daniel “Pipi” Piazzolla, con quien suele ser confundido. Fue parte del histórico Octeto Electrónico de Astor durante cuatro años y mantuvo una relación cercana con los procesos creativos que marcaron una etapa decisiva del tango contemporáneo.
En 2018 participó del documental Piazzolla, los años del tiburón, dirigido por Daniel Rosenfeld, donde aportó recuerdos y miradas personales sobre la intimidad artística y familiar del compositor. En los últimos años, estaba abocado a la escritura de un libro autobiográfico en el que repasaba vivencias, anécdotas y escenas compartidas con su padre.
De perfil reservado, Daniel Piazzolla se mantuvo durante décadas como un custodio silencioso de la identidad del apellido. Fanático de River Plate y enamorado de Nueva York, eligió radicarse desde 2010 en Villa La Angostura. Allí, una casa identificada con el nombre “Las tres D” resumía una historia familiar que solía explicar con humor:" Antes éramos Diana, Dedé –su mamá, primer mujer de Astor Piazzolla- y yo, éramos las tres D de Astor. Ahora las tres D son Daniela, mi hija, mi hijo Daniel y yo, las tres D de mi mujer, Lala”.
Su muerte se produjo a los 80 años a causa de problemas de salud vinculados a una EPOC que transitaba.
La noticia fue dada por su hijo, llamado también Daniel y conocido como "Pipi", que sigue la tradición familiar y también es músico. “Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo (músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo, etc., etc.)”, escribió en el posteo de redes sociales donde dio a conocer el deceso.
La tensa relación con su padre
La relación con Astor Piazzolla estuvo marcada por tensiones y distancias. En distintas entrevistas recordó que estuvieron doce años sin verse, tras una fuerte discusión motivada por desacuerdos artísticos cuando su padre decidió cerrar el Octeto y encarar una nueva etapa musical. Aun así, siempre sostuvo que el afecto entre ambos nunca se rompió.
El reencuentro llegó cuando Astor ya estaba enfermo. padre e hijo compartieron el último día del Padre del compositor, apenas quince días antes de su muerte, el 4 de julio de 1992. “Nunca dejamos de querernos”, repetía Daniel al evocar ese tramo final.
Al recordar su infancia, solía relatar cómo su madre, Dedé, pedía silencio absoluto cuando Astor componía. “Chicos, nos tocó esto. Es un genio. Tratemos de hacer el menor ruido posible”, decía, una frase que Daniel repetía como síntesis del clima cotidiano en la casa de uno de los músicos más influyentes del siglo XX.