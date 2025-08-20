Tango BA Festival y Mundial 2025: llega el mayor encuentro tanguero del mundo

Del miércoles 20 de agosto al martes 2 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires será sede de Tango BA Festival y Mundial 2025, la gran fiesta porteña que contará con más de 500 actividades y más de 50 sedes en todo el territorio porteño.
Con la participación de 2000 artistas, el festival desplegará conciertos, exhibiciones y clases de danza, entre más de 500 actividades desplegadas en 50 sedes.
El evento se realizará entre el miércoles 20 de agosto y el martes 2 de septiembre (Foto: Descubrir Buenos Aires).
Del miércoles 20 de agosto al martes 2 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires será sede de Tango BA Festival y Mundial 2025, la gran fiesta porteña que contará con más de 500 actividades y más de 50 sedes en todo el territorio porteño.
Con la participación de 2000 artistas, el festival desplegará conciertos, exhibiciones y clases de danza, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones, muestras, feria de productos y una competencia de baile con nuevo récord de sedes internacionales e inscriptos.
El Tango BA Festival y Mundial es mucho más que un evento: es una de las grandes celebraciones de nuestra identidad. Este festival es una invitación a recorrer la ciudad y a emocionarse con un arte que nos identifica, que es parte esencial de nuestro ADN porteño y que nos conecta con el mundo.