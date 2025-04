Ian Ferioli, la revelación del tango

-¿Cuál fue el momento exacto en que descubriste tu vocación por el tango?

Mi padre es un gran melómano y siempre hubo música en mi casa. Una tarde, a los 4 años, jugando con esos discos, encontré uno de Roberto Goyeneche. Cuando escuché "Naranjo en Flor", fue tal mi emoción y disfrute al escuchar esa voz, esa letra, que empecé a cantar arriba de ese disco. En el mismo día, escuché "Garganta con Arena". Ese fue el momento que empezó mi pasión por el tango.

-¿Cómo te formaste académicamente en música y qué influencia tuvo en tu carrera?

En los primeros años fue difícil porque no había profesor de canto en el lugar donde vivía. Viajaba todas las semanas a Rosario para tomar clases. Cuando tenía 11 años, llegó a Leones Gustavo Varela, un gran cantor de tangos y un docente maravilloso. Me guió por el camino de la técnica vocal, la interpretación, el repertorio, el análisis de las letras del tango. Luego, estudié en la Academia de Sebastián Mellino, donde me formé en Interpretación y Técnica vocal, y también tuve la oportunidad de tomar clases de composición con Adrián Abonizio y de interpretación con la gran Amelita Baltar.

-¿Cuál es tu proceso creativo al componer música y letra?

Cada persona que compone tiene su método, y a todos nos funcionan formas distintas. En mi caso, al escribir música y letra, en la mayoría de las veces parto de una idea, ya sea una melodía o alguna frase o estrofa, y voy desarrollando letra y música al mismo tiempo.

-Qué nos puedes contar sobre tu nuevo proyecto musical?

Estamos trabajando en el armado de los próximos espectáculos en diferentes provincias de Argentina y lo que será la presentación en la ciudad de Buenos Aires. A mitad de año, volveremos al estudio para grabar los 5 temas que completarán este disco. Para presentarlos en los grandes festivales a lo largo de este año y el año próximo.

-¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo en tu carrera musical?

Cantando, por supuesto. El objetivo es llevar nuestra bandera musical por el mundo, que el tango vuelva a los grandes festivales argentinos. Es muy llamativo y triste ver a los festivales históricos de Argentina y ver todo tipo de géneros y que no haya un solo representante de nuestra música ciudadana. Ese es el desafío y nuestro objetivo: poner al tango en el lugar que le corresponde, el de los grandes escenarios de Argentina y el mundo.

-¿Cuál es tu mayor sueño o aspiración en tu carrera musical?

Cantar en el Gran Rex es uno de los grandes objetivos. Siempre lo hablo con mi papá, y decimos: "Hasta el Gran Rex no paramos" y llamarte en un futuro no muy lejano y decirte "te acordás la nota que me hiciste? Bueno, lo he logrado".