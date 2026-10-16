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Reclamo por la seguridad en el club

Conmoción por un nene de 12 años que está en coma tras caerle un arco de fútbol

El alumno de primer año del Complejo Educativo del Club Atlético Lanús sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue sometido a tres cirugías. Sus padres denunciaron fallas en el mantenimiento de las instalaciones y demoras en la asistencia médica.

Un alumno de primer año del Complejo Educativo del Club Atlético Lanús sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue sometido a tres cirugías. (Foto: archivo)

Un alumno de primer año del Complejo Educativo del Club Atlético Lanús sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue sometido a tres cirugías. (Foto: archivo)

Un nene de 12 años permanece en coma y en estado crítico luego de que un arco de fútbol le cayera sobre la cabeza en el polideportivo del Club Atlético Lanús. El accidente ocurrió el martes 13 de octubre, después de las 17, mientras el alumno de primer año del Complejo Educativo de la institución jugaba en una cancha de cemento ubicada frente al jardín de infantes.

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El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en el IPEM 294, mientras la adolescente se encontraba en el patio de la institución durante el horario de descanso. (Foto: Google Street View)

El chico sufrió un traumatismo encefalocraneano severo y debió ser sometido a tres intervenciones quirúrgicas. Actualmente, permanece internado en el Hospital Narciso López, donde recibe atención médica.

Sus padres denunciaron que el arco no estaba correctamente sujeto al piso y cuestionaron la respuesta ante la emergencia. Según su relato, la asistencia médica demoró y tuvieron que trasladar al nene por sus propios medios a un centro de salud mientras esperaban la llegada de una ambulancia.

Tras ser sometido a tres intervenciones quirúrgicas, el nene permanece internado en el Hospital Narciso López. (Foto: archivo)

Tras ser sometido a tres intervenciones quirúrgicas, el nene permanece internado en el Hospital Narciso López. (Foto: archivo)

El reclamo de las familias por la seguridad en el Club Lanús

El miércoles 14 de octubre, un grupo de socios y padres de alumnos presentó una nota dirigida al presidente del club, Nicolás Russo; a la titular de la Subcomisión de Educación, Mirta Ferrer; y a la directora general del Complejo Educativo, Marisa Marón.

En el documento, manifestaron su preocupación por el accidente y reclamaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los chicos que concurren al establecimiento educativo y de las personas que utilizan las instalaciones deportivas.

Los firmantes señalaron presuntas fallas en el mantenimiento de las instalaciones y en la fijación del arco. Además, cuestionaron la falta de vigilancia y de protocolos adecuados para actuar ante una emergencia médica.

Según el escrito, después del golpe, el nene recibió ayuda de padres, particulares y profesores de hockey que se acercaron al escuchar los gritos de otros chicos. Los denunciantes sostuvieron que no hubo una intervención inmediata de personal médico ni de responsables del polideportivo o del colegio.

Los padres del niño denunciaron que el arco no estaba correctamente sujeto al piso y cuestionaron la respuesta ante la emergencia. (Foto: archivo)

Los padres del niño denunciaron que el arco no estaba correctamente sujeto al piso y cuestionaron la respuesta ante la emergencia. (Foto: archivo)

También afirmaron que una ambulancia externa tardó aproximadamente 20 minutos en llegar. De acuerdo con el relato de la familia, el chico había perdido el conocimiento, vomitaba y estaba en estado de shock. Frente a esa situación y ante la demora, las personas presentes resolvieron trasladarlo por sus propios medios para acelerar su atención.

Hasta el momento, no se incorporó una respuesta oficial del club a los reclamos planteados por los socios y las familias.

Qué medidas exigen los socios y los padres de alumnos

En la presentación, los firmantes solicitaron una revisión técnica urgente de las instalaciones deportivas y educativas del club. Entre los puntos reclamados, incluyeron la inspección de los arcos, las estructuras metálicas, los alambrados y las canchas, además de la reparación o el retiro de cualquier elemento que pueda representar un peligro.

Otro de los pedidos apunta a garantizar la asistencia médica durante las actividades. Para ello, exigieron la presencia permanente de una ambulancia con médico o, como alternativa, la instalación de una sala de primeros auxilios equipada y atendida por un profesional de la salud.

Según la solicitud, la cobertura debería mantenerse durante al menos 12 horas diarias, con el objetivo de abarcar la jornada escolar, las actividades posteriores a las clases y las prácticas deportivas.

Las familias también reclamaron mayor vigilancia en los espacios comunes y recreativos, además de protocolos de emergencia y capacitación obligatoria para docentes y personal del club.

El planteo por las normas de seguridad deportiva

En la nota presentada ante las autoridades, los socios mencionaron la ley provincial 15.618, conocida como ley Joaquín, que establece requisitos para la sujeción y el anclaje de los arcos deportivos.

Por último, los firmantes solicitaron una respuesta formal de las autoridades del Club Atlético Lanús y que se comuniquen las medidas que se implementarán a partir de lo ocurrido.

En pocas palabras

  • Nene en coma: Un chico de 12 años está en estado crítico tras caerle un arco de fútbol en la cabeza en el Club Atlético Lanús.
  • Denuncia familiar: Los padres reclaman fallas en el mantenimiento y demoras en la asistencia médica tras el accidente.
  • Reclamo de seguridad: Socios y padres exigen revisión de instalaciones, arcos fijos y presencia médica constante.
Resumen generado por Thinkindot AI
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