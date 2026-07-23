El picante palito de Ekaterina Ojeda para la China Suárez y Mauro Icardi que encendió las redes

Qué dijo Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contra la China Suárez y Mauro Icardi

Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez en el streaming de Bondi Live. Durante la charla, la madre de Wanda Nara recordó una supuesta conversación privada con Mauro Icardi y dejó una frase que rápidamente generó repercusión.

Al hablar del vínculo entre el delantero y la actriz, Nora aseguró que Icardi había tenido otra postura sobre Eugenia antes de iniciar la relación actual: “Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?”.

En ese ida y vuelta, sostuvo que no logra comprender el cambio de actitud del futbolista y cuestionó sus razones para seguir adelante con la relación. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó con firmeza.

Además, Colosimo afirmó que tanto la China como Mauro estarían sacando provecho de la relación que mantienen en la actualidad: “Se usan, ella le saca plata. Es un negocio de ellos”.

Consultada en el streaming El ejército de LAM sobre si cree que Icardi aún sigue enamorado de Wanda Nara, Nora respondió sin titubeos: “Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza”.

Finalmente, aseguró que conserva mensajes privados del delantero en los que hablaba de manera despectiva sobre Suárez, aunque aclaró que nunca los hará públicos: “Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, pero jamás los voy a exponer”.