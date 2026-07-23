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El picante palito de Ekaterina Ojeda para la China Suárez y Mauro Icardi que encendió las redes

Ekaterina Ojeda compartió un video con una particular elección musical y sus seguidores lo vincularon con la historia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

23 jul 2026, 23:55
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ekaterina, la china suarez y mauro icardi
ekaterina, la china suarez y mauro icardi

Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de las miradas tras compartir un video que muchos usuarios relacionaron con la historia de Mauro Icardi y la China Suárez. A casi un mes de la polémica que la vinculó sentimentalmente con el futbolista, la joven publicó un contenido en redes que despertó todo tipo de interpretaciones.

Desde un aeropuerto, Ojeda mostró una escena relajada: caminó por el hall entre pasajeros y mostradores de check-in mientras llevaba sus valijas, sonrió frente a la cámara y realizó distintos gestos en tono divertido. Sin embargo, más allá de las imágenes, hubo un detalle que captó especialmente la atención de sus seguidores.

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La clave estuvo en la música elegida para acompañar el video. Ekaterina utilizó “París”, la canción de Ingratax que tiempo atrás había cobrado protagonismo cuando la Suárez e Icardi la eligieron para acompañar la confirmación pública de su romance.

La frase “Me imaginaba tú y yo en París” se convirtió en la parte más reconocida de la canción y quedó vinculada a Icardi y Suárez, ya que París fue la ciudad relacionada al inicio de la historia que luego desencadenó el recordado Wanda Gate.

Qué dijo Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contra la China Suárez y Mauro Icardi

Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez en el streaming de Bondi Live. Durante la charla, la madre de Wanda Nara recordó una supuesta conversación privada con Mauro Icardi y dejó una frase que rápidamente generó repercusión.

Al hablar del vínculo entre el delantero y la actriz, Nora aseguró que Icardi había tenido otra postura sobre Eugenia antes de iniciar la relación actual: “Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?”.

En ese ida y vuelta, sostuvo que no logra comprender el cambio de actitud del futbolista y cuestionó sus razones para seguir adelante con la relación. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó con firmeza.

Además, Colosimo afirmó que tanto la China como Mauro estarían sacando provecho de la relación que mantienen en la actualidad: “Se usan, ella le saca plata. Es un negocio de ellos”.

Consultada en el streaming El ejército de LAM sobre si cree que Icardi aún sigue enamorado de Wanda Nara, Nora respondió sin titubeos: “Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza”.

Finalmente, aseguró que conserva mensajes privados del delantero en los que hablaba de manera despectiva sobre Suárez, aunque aclaró que nunca los hará públicos: “Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, pero jamás los voy a exponer”.

     

 

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