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Misterio en un hospital: encontraron muerto a un enfermero con una jeringa clavada en el abdomen

El trabajador de la salud, de 51 años, fue hallado sin vida en el shock room del HIGA Oscar Alende de Mar del Plata. La Justicia espera el resultado de estudios toxicológicos.

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Encontraron muerto a un enfermero con una jeringa clavada en el abdomen. (Foto: archivo)

Encontraron muerto a un enfermero con una jeringa clavada en el abdomen. (Foto: archivo)

La Justicia investiga la muerte de un enfermero de 51 años, que fue encontrado sin vida dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende, en la ciudad de Mar del Plata. El hombre fue hallado durante la noche del miércoles por una compañera de trabajo, quien lo encontró tendido boca arriba en el sector del shock room, con una jeringa clavada en el abdomen y dos puntas de ampollas a pocos centímetros del cuerpo.

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El caso quedó bajo investigación para determinar qué ocurrió y si el propio enfermero se inyectó alguna sustancia antes de morir. El hallazgo se produjo alrededor de las 22:40, cuando una trabajadora del hospital ingresó al sector de shock room y encontró al enfermero inconsciente.

De inmediato dio aviso al personal médico, que constató el fallecimiento, y luego se notificó al Destacamento HIGA de la Policía Bonaerense y a la Justicia. La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Este jueves se realizó la autopsia al cuerpo del trabajador de la salud. De acuerdo con el informe preliminar, el enfermero murió como consecuencia de un paro cardíaco.

Sin embargo, los investigadores aclararon que ese resultado no determina qué provocó el cuadro cardíaco, por lo que ahora serán claves las pericias toxicológicas y los estudios complementarios, que permitirán establecer si había sustancias en su organismo y cuál fue su posible origen.

El enfermero fue encontrado por una compañera de trabajo. (Foto: archivo)

El enfermero fue encontrado por una compañera de trabajo. (Foto: archivo)

La hipótesis que analiza la Justicia

Durante la investigación, una de las personas que declaró ante la Policía aseguró que el enfermero solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo, según publicó el diario La Capital.

No obstante, esa versión forma parte de las hipótesis que analiza la fiscalía y todavía no fue corroborada por las pruebas incorporadas al expediente. Por el momento, las autoridades no confirmaron qué contenía la jeringa hallada junto al cuerpo.

La causa sigue abierta

La investigación quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien caratuló el expediente como "averiguación de causales de muerte". Además de ordenar la preservación del lugar del hecho, la funcionaria dispuso que la Policía Científica realizara un relevamiento completo del sector.

Según las primeras pericias, no se encontraron signos de violencia ni en el cuerpo del enfermero ni en el área del shock room donde fue hallado. Los resultados de los análisis toxicológicos serán determinantes para establecer qué ocurrió y definir los próximos pasos de la investigación.

En pocas palabras

  • Investigan muerte: Hallaron a un enfermero de 51 años sin vida en el shock room del hospital.
  • Hallazgo con jeringa: El cuerpo fue encontrado con una jeringa clavada en el abdomen y dos puntas de ampollas.
  • Autopsia y estudios: La autopsia preliminar indicó paro cardíaco; esperan pericias toxicológicas para determinar la causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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