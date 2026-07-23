Misterio en un hospital: encontraron muerto a un enfermero con una jeringa clavada en el abdomen

Sin embargo, los investigadores aclararon que ese resultado no determina qué provocó el cuadro cardíaco, por lo que ahora serán claves las pericias toxicológicas y los estudios complementarios, que permitirán establecer si había sustancias en su organismo y cuál fue su posible origen.

El enfermero fue encontrado por una compañera de trabajo. (Foto: archivo)

La hipótesis que analiza la Justicia

Durante la investigación, una de las personas que declaró ante la Policía aseguró que el enfermero solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo, según publicó el diario La Capital.

No obstante, esa versión forma parte de las hipótesis que analiza la fiscalía y todavía no fue corroborada por las pruebas incorporadas al expediente. Por el momento, las autoridades no confirmaron qué contenía la jeringa hallada junto al cuerpo.

La causa sigue abierta

La investigación quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien caratuló el expediente como "averiguación de causales de muerte". Además de ordenar la preservación del lugar del hecho, la funcionaria dispuso que la Policía Científica realizara un relevamiento completo del sector.

Según las primeras pericias, no se encontraron signos de violencia ni en el cuerpo del enfermero ni en el área del shock room donde fue hallado. Los resultados de los análisis toxicológicos serán determinantes para establecer qué ocurrió y definir los próximos pasos de la investigación.