El Big paralizó a Fabio en Gran Hermano y le pidió que abandone la casa: "Atención, por favor"

Y se dirigió directamente al ganador de La Casa de los Famosos: "Fabio, fue un gran placer que hayas regresado a mi casa y lamento que tengas que partir. Despedite rápidamente de todos y dirigite hacia la puerta principal. Te mando un abrazo grande y hasta siempre".

Qué dijo Fabio al despedirse de Gran Hermano

Luego del anuncio del Big, Fabio no dudó en tomar la palabra. Con la emoción a flor de piel, miró a sus compañeros y protagonizó una despedida muy especial, marcada por los abrazos, el agradecimiento y la alegría de haber vuelto a formar parte de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

"Muchas gracias por haberme abierto las puertas por segunda vez. Me han tratado increíble. Me llevo una gran alegría de toda la gente argentina. Siempre hablé maravillas de todos ustedes. Fue muy bonito compartir con todos ustedes", les dijo.

Rápidamente, todos los participantes se acercaron para abrazarlo y expresarle su cariño y cercanía en ese momento tan especial. Entre muestras de afecto, palabras de agradecimiento y gestos de compañerismo, los jugadores despidieron al español, dejando en evidencia el vínculo que construyeron durante su paso por la casa.