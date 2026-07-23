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Chau, chau

El Big paralizó a Fabio en Gran Hermano y le pidió que abandone la casa: "Atención, por favor"

Ante la mirada de toda la casa, el Big interrumpió la convivencia para anunciarle a Fabio que había llegado el momento de abandonar Gran Hermano. Mira la despedida.

23 jul 2026, 23:51
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El Big paralizó a Fabio en Gran Hermano y le pidió que abandone la casa: Atención, por favor

El Big paralizó a Fabio en Gran Hermano y le pidió que abandone la casa: "Atención, por favor"

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Llegó el momento que los participantes de la primera visita de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) comenzaron a abandonar la casa, tal como estaba estipulado desde su ingreso. El primero en despedirse fue Fabio, quien dejó el la competencia por orden del Big y protagonizó una salida cargada de emoción junto a los jugadores que todavía continúan en competencia.

Desde el comienzo, la regla fue clara: las visitas ingresarían de manera escalonada y, uno a uno, tendrían que abandonar la casa una vez cumplida su misión. Su llegada tuvo como objetivo volver a recorrer los espacios más emblemáticos del reality, reencontrarse con las dinámicas del juego y aportar una dosis extra de energía en una etapa decisiva.

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En el caso del español, su paso por la casa también estuvo marcado por un inesperado acercamiento con Juliana Tini Díaz. Ambos protagonizaron un affaire, llegaron a besarse y se llevaron un recuerdo especial de su encuentro fuera del reality. Pero todo tiene un final y el dueño de la casa lo despidió de manera muy sentida.

"Quiero decirles que estoy disfrutando mucho de las visitas que supieron habitar esta casa en ediciones anteriores y también agradezco mucho la presencia de Fabio, que supo también visitarnos en esta temporada. Pero, para cada uno de ustedes, llegó el momento de la despedida", expresó ante todos.

Y se dirigió directamente al ganador de La Casa de los Famosos: "Fabio, fue un gran placer que hayas regresado a mi casa y lamento que tengas que partir. Despedite rápidamente de todos y dirigite hacia la puerta principal. Te mando un abrazo grande y hasta siempre".

Qué dijo Fabio al despedirse de Gran Hermano

Luego del anuncio del Big, Fabio no dudó en tomar la palabra. Con la emoción a flor de piel, miró a sus compañeros y protagonizó una despedida muy especial, marcada por los abrazos, el agradecimiento y la alegría de haber vuelto a formar parte de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

"Muchas gracias por haberme abierto las puertas por segunda vez. Me han tratado increíble. Me llevo una gran alegría de toda la gente argentina. Siempre hablé maravillas de todos ustedes. Fue muy bonito compartir con todos ustedes", les dijo.

Rápidamente, todos los participantes se acercaron para abrazarlo y expresarle su cariño y cercanía en ese momento tan especial. Entre muestras de afecto, palabras de agradecimiento y gestos de compañerismo, los jugadores despidieron al español, dejando en evidencia el vínculo que construyeron durante su paso por la casa.

     

 

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