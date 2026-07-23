Revelaron el nuevo romance de una famosa cantante tras su escandalosa separación: "Tenemos fotos"

Por su parte, el exfutbolista también dio vuelta la página hace tiempo. Actualmente mantiene una relación con Nayla Rosica, con quien espera la llegada de su primer hijo, una nueva etapa que deja en evidencia que ambos reconstruyeron sus vidas tras el final de la relación que protagonizó tantos titulares.

Cómo fue la separación de Ángela Leiva y Chelo Weigandt

En marzo de 2025, Ángela Leiva confirmó su separación de Marcelo Weigandt luego de tres meses de relación. La noticia comenzó a tomar fuerza cuando ambos dejaron de compartir señales de su romance en redes sociales y algunos movimientos despertaron sospechas sobre una posible ruptura.

Ante la incertidumbre, Ángel de Brito se comunicó directamente con la artista para conocer si los rumores eran ciertos. La respuesta llegó a través de un intercambio privado por WhatsApp, donde ella confirmó el final del vínculo y explicó cómo atraviesa este momento.

"La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales", adelantó el conductor en Bondi Live.

Luego, De Brito reveló más detalles de la conversación que mantuvo con la cantante: "Le escribí y me dijo: 'estoy separada y la estoy pasando mal'. Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste".

De esta manera, la pareja puso punto final a un romance que había comenzado recientemente y que, pese al poco tiempo, había generado repercusión entre sus seguidores.