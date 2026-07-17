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Bandera roja y fuerte choque: la gran FP2 de Colapinto en el GP de Bélgica y el accidente de Gasly

El piloto argentino metió un tiempazo para ubicarse en el top 10 en Spa, en una accidentada sesión marcada por el fortísimo despiste de su compañero Pierre Gasly.

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Bandera roja y fuerte choque: la gran FP2 de Colapinto en el GP de Bélgica y el accidente de Gasly

La actividad en el exigente Circuito de Spa-Francorchamps continuó su marcha con una notable evolución para el automovilismo nacional en la máxima categoría. Franco Colapinto mejoró su rendimiento y terminó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica, consolidando un gran salto de calidad respecto de la primera tanda de entrenamientos de la mañana. Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de dramatismo y tensión en los talleres del equipo debido a una situación extrema en la pista. Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, perdió el control de su monoplaza e impactó con violencia contra las protecciones, en una maniobra que encendió las alarmas de la escudería y que obligó a desplegar una detención momentánea por bandera roja por incidente de Gasly.

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El impacto del competidor galo se transformó de inmediato en la imagen más impactante de la jornada en el trazado europeo. El francés perdió el control del auto y rompió toda la parte trasera, dejando su vehículo severamente afectado y sin posibilidades de registrar mejores tiempos, lo que provocó que finalice en la clasificación general como Gasly 18° tras el choque. Como consecuencia del golpe, el monoplaza sufrió importantes daños en la parte trasera y Gasly no pudo continuar en la sesión, obligando a los comisarios de la Fórmula 1 a detener momentáneamente la actividad para retirar el auto y reparar las protecciones del circuito, mientras el piloto de Pilar cerraba la tanda con excelentes conclusiones de cara a la clasificación del sábado.

Cómo fue el accidente de Pierre Gasly en la FP2 del Gran Premio de Bélgica

El compañero de Franco Colapinto en Alpine protagonizó una de las principales incidencias del fin de semana tras un fuerte impacto contra el muro de contención.

El piloto francés no pudo completar su programa de entrenamientos debido a un severo despiste en una de las variantes del trazado. Pierre Gasly protagonizó un fortísimo accidente durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto perdió el control de su Alpine e impactó con violencia contra el muro, provocando destrozos severos en la estructura de la unidad. Los mecánicos deberán trabajar a contrarreloj para reconstruir el auto de cara a las sesiones oficiales.

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