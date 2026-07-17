Bandera roja y fuerte choque: la gran FP2 de Colapinto en el GP de Bélgica y el accidente de Gasly

La actividad en el exigente Circuito de Spa-Francorchamps continuó su marcha con una notable evolución para el automovilismo nacional en la máxima categoría. Franco Colapinto mejoró su rendimiento y terminó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica, consolidando un gran salto de calidad respecto de la primera tanda de entrenamientos de la mañana. Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de dramatismo y tensión en los talleres del equipo debido a una situación extrema en la pista. Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, perdió el control de su monoplaza e impactó con violencia contra las protecciones, en una maniobra que encendió las alarmas de la escudería y que obligó a desplegar una detención momentánea por bandera roja por incidente de Gasly.