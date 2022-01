"Las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR", dijo el funcionario.

Con este cambio, el pase sanitario servirá para que las personas vacunadas puedan acreditar que están autorizadas a trabajar en espacios cerrados, como teatros, recitales, gimnasios, canchas de fútbol 5, iglesias, restaurantes y bares.

El pase también es requerido para realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas.

La tercera ola provocó una suba del ausentismo en el trabajo

El incremento de contagios de coronavirus y de aislamiento por contacto estrecho pusieron a las empresas en estado de alarma. Por estas razones, las compañías advirtieron sobre la suba del ausentismo y estimaron que las faltas abarcaron entre el 5% y el 40% de sus plantas.

Entre las distintas cámaras que alertaron sobre la situación, Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló a A24.com que la evolución del contagio es muy dinámica y variable según la provincia que se trate.

La industria en el AMBA tiene un valor promedio de ausentismo del 25%; mientras que en el interior de la Provincia de Buenos Aires y el resto del país es del 15%, indicó.

Por su parte, el comercio tiene entre un 12% y 15% promedio de ausentismo en el país. "Varía en cada provincia. Esta el contraste entre Córdoba que tiene un 40% de ausentismo versus Chubut que tiene un 5% de ausentismo. Las que tienen mucho destino turístico son las más afectadas como Santa Fe, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba", detalló Femenia.