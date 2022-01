"Si la población quiere mantener las actividades abiertas y realizar todo tipo de interacción social sin medidas de cuidado, que asuma esa responsabilidad y no interpele a los centros o postas respiratorias", dijo la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez.

¿Qué deberá hacer el resto de la población al tener síntomas de coronavirus en Entre Ríos?

El resto de la población, en caso de tener algún factor de riesgo o presentar algún síntoma compatible por más de 72 horas, deberá consultar en una guardia o un centro médico, pero no podrán realizarse un hisopado. Asimismo, quienes ingresen para una internación y personas embarazadas, también podrán realizarse el testeo.

El aumento exponencial en la cantidad de casos positivos de COVID-19 que registra Entre Ríos superó el número histórico desde que comenzó la pandemia, y se detectan alrededor de 2.000 nuevos casos por día en esa provincia. Eso "pone en tensión nuestras postas respiratorias y nos exige revisar las estrategias, ante una nueva variante que se comporta de forma diferente", remarcó Velázquez.

La funcionaria provincial pidió "ser consecuentes" y "dimensionar que no se puede hisopar a todos los entrerrianos". Los insumos "requieren de un uso responsable" ya que "los órganos de contralor monitorean" al Gobierno provincial, pero también hay que "tener en cuenta que el recurso humano es finito y viene trabajando sin pausa", concluyó Velázquez.

Si bien el nivel de contagiosidad es alta en 11 de los 17 departamentos de Entre Ríos, y de riesgo medio en otras cinco jurisdicciones, la cantidad de contagios no influyó en la ocupación de camas de terapia intensiva.

Allí, la ocupación total es del 57,7% de las 267 que existen en la provincia, un 5% más que 14 días atrás pero lejos de los picos registrados en junio de 2021, cuando la ocupación rondaba el 90% del total de camas UTI.

cola hisopados.jpg Alta demanda en los testeos de coronavirus en las provincias forzó a las jurisdicciones a implementar un sistema de prioridades

La Rioja dispuso también un nuevo sistema de prioridades

El gobierno de La Rioja dispuso nuevas medidas sanitarias ante la tercera ola de coronavirus en la Argentina, impulsada por la variante Ómicron, la cual provocó un aumento de 316% de casos positivos en los últimos siete días en esa provincia. Las modificaciones de las estrategias de trabajo fueron planteadas por el Comité de Emergencia (COE) local y los efectores de la salud.

Los cambios en la atención de la pandemia en territorio riojano

Hisopados: la prioridad la tendrán las personas consideradas de riesgo , con patologías de base y síntomas graves.

, con patologías de base y síntomas graves. Estrategias de acompañamiento y seguimiento : línea de atención telefónica gratuita para todo tipo de consultas por Covid-19 y para asistir a las personas con PCR positivo consideradas de riesgo.

: línea de atención telefónica gratuita para todo tipo de consultas por Covid-19 y para asistir a las personas con PCR positivo consideradas de riesgo. El certificado emitido por el COE, que acredita el resultado del test de antígeno, será válido también como certificado de alta, ya que en el mismo será consignado el período de aislamiento que deberá cumplir cada paciente.

Cambios en los testeos en Neuquén

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que actualizó los criterios de aislamiento para casos específicos e indicó que se testeará solo a las personas mayores de 60 años y a los menores de esa franja etaria con factores de riesgo, que tengan síntomas compatibles con coronavirus y no sean contacto estrecho de un caso confirmado.

En concreto, en Neuquén solo se testeará a:

Personas mayores de 60 años que presenten síntomas compatibles con Covid-19 y no sean contacto estrecho

compatibles con Covid-19 y no sean contacto estrecho Personas menores de 60 años con factores de riesgo que presenten síntomas compatibles con coronavirus y no sean contacto estrecho.

Por otro lado, el Ministerio recordó que los contactos estrechos que presenten síntomas compatibles con Covid-19 son considerados casos confirmados por nexo epidemiológico sin necesidad de testeo, y deben cumplir con el aislamiento correspondiente según su estado de vacunación, mientras que las personas menores de 60 años sin factores de riesgo que presenten síntomas compatibles con Covid-19, deben aislarse según su estado de vacunación.

Para estos dos últimos casos, señaló que si las personas cuentan con el esquema completo de vacunación deberán aislarse por 7 días, mientras que los que tienen el esquema incompleto o no están vacunados deberán realizar 10 días de aislamiento. En el caso de las personas que sean contacto estrecho y no presenten síntomas compatibles con Covid-19, y no se hayan vacunado o tengan el esquema incompleto, deberán aislarse por 10 días.