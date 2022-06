Corte total en la autopista Buenos Aires-La Plata por una protesta de choferes de micros

Los manifestantes reclaman a las autoridades que los autoricen a trabajar ya que por la antigüedad de las unidades no pueden circular para transportar pasajeros. Es más, indicaron que no levantarán la medida hasta que el Ministerio de Transporte acepte recibirlos.

"Sabemos que esto genera problemas a los ciudadanos, pero es la única forma de que nos escuchen y no atiendan rápido. Nosotros en 2 años no pudimos trabajar, solo pagábamos deudas, pedimos que nos extiendan el plazo, no pedimos dinero ni nada. 480 unidades están por vencerse pronto en el plazo", indicaron los manifestantes.

Una allternativa para evitar las demoras es bajar en Avenida Debenedetti -puente Nicolás Avellaneda- o Avenida Mitre por Puente Pueyrredón.