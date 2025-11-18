A24.com

La palabra de La Joaqui sobre la supuesta pelea con Wanda Nara y su férrea defensa a Valentina Cervantes: "Soy polvorita"

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), La Joaqui habló sobre la versión que la vincula a una pelea con Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La cantante aclaró la situación y se refirió también a su vínculo con Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández.

"¿Estás al tanto de lo que se estuvo hablando del cruce entre Wanda y vos?", le preguntó el cronista Rodrigo Bar. La Joaqui respondió con humor: "Chicos, de todo. Me entero porque me cuenta mi abuela. Es mentira".

De inmediato, agregó: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebien entre todos. No no hay tal crisis".

Sobre su amistad con la mujer del futbolista, La Joaqui fue contundente: "Vi mucha gente muy grosera, a base de esta mentira, diciendo: 'Ay, ¿qué? ¿Compartieron tres meses y ya son amigas?' La verdad que sí. Si la conocieran a Valentina sabrían que ella es un amor a primera vista. Nos hemos juntado en la casas de nosotras. Hemos hecho un grupo relindo. Es imposible no enamorarte a primera vista de una persona tan buena en este ambiente que estamos tan acostumbrados a lidiar con la vorágine y el interés. No fueron tres meses. Necesité 24 horas solo para saber que si ella necesita que yo esté, yo estoy".

Luego, al ser consultada sobre el supuesto mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo Fernández, la artista defendió a su amiga: "Valu es una gran señora. Es una una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos, es familia. Ella no haría nada que perjudique a sus nenes".

Qué le gritó La Joaqui a Wanda Nara en medio de su pelea en MasterChef Celebrity

En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al revelar la fuerte discusión que protagonizaron La Joaqui y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La panelista dio a conocer detalles que quedaron fuera de cámara y que no llegarán a emitirse.

"Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef", comenzó relatando Martino, haciendo referencia a la polémica que involucró a Valentina Cervantes, pareja del futbolista.

De acuerdo con Majo, La Joaqui se sintió muy cercana a Cervantes por vivencias personales que le resultaron familiares. "La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos", explicó la panelista.

Además, Martino contó que dentro del certamen se formó un grupo de participantes que se unió para despedir a Valentina. "Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida", agregó.

La periodista advirtió que este episodio no aparecerá en el capítulo de despedida de Cervantes, ya que será editado. "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'".

El clima se volvió tenso cuando Wanda comenzó a hablar de sí misma en lugar de destacar a Valentina. "Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'", reveló Martino.

La respuesta de Wanda fue inmediata. Según la panelista, la conductora quedó paralizada ante el comentario y la producción tuvo que intervenir. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", cerró.

