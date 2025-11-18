La palabra de La Joaqui sobre la supuesta pelea con Wanda Nara y su férrea defensa a Valentina Cervantes: "Soy polvorita"

Luego, al ser consultada sobre el supuesto mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo Fernández, la artista defendió a su amiga: "Valu es una gran señora. Es una una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos, es familia. Ella no haría nada que perjudique a sus nenes".

Embed

Qué le gritó La Joaqui a Wanda Nara en medio de su pelea en MasterChef Celebrity

En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al revelar la fuerte discusión que protagonizaron La Joaqui y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La panelista dio a conocer detalles que quedaron fuera de cámara y que no llegarán a emitirse.

"Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef", comenzó relatando Martino, haciendo referencia a la polémica que involucró a Valentina Cervantes, pareja del futbolista.

De acuerdo con Majo, La Joaqui se sintió muy cercana a Cervantes por vivencias personales que le resultaron familiares. "La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos", explicó la panelista.

Además, Martino contó que dentro del certamen se formó un grupo de participantes que se unió para despedir a Valentina. "Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida", agregó.

La periodista advirtió que este episodio no aparecerá en el capítulo de despedida de Cervantes, ya que será editado. "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'".

El clima se volvió tenso cuando Wanda comenzó a hablar de sí misma en lugar de destacar a Valentina. "Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'", reveló Martino.

La respuesta de Wanda fue inmediata. Según la panelista, la conductora quedó paralizada ante el comentario y la producción tuvo que intervenir. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", cerró.