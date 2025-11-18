Advierten por el uso de licencias de conducir truchas y las millonarias multas como penalidad

En los operativos habituales, la autoridad vial controla que la documentación esté vigente, corresponda al conductor y coincida con el tipo de rodado. Para detectar anomalías se combinan elementos físicos —como la ausencia de tintas visibles solo con luz ultravioleta o inconsistencias en los datos impresos— con la verificación en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). Si la licencia resulta no válida, los inspectores labran el acta, dan intervención judicial y exigen la presencia de un chofer habilitado; si no aparece, el vehículo queda retenido.

examen licencia de conducir - ok diario.jpg

La Licencia Nacional de Conducir incorpora medidas de seguridad destinadas a evitar falsificaciones: datos personales completos, un número de insumo único del SINALIC, tintas especiales visibles bajo luz ultravioleta en ambas caras y un código individual de seguridad. Estos mecanismos permiten a los agentes identificar rápidamente documentos apócrifos, explicó la ANSV.

La digitalización también suma herramientas contra el fraude. La versión digital de la licencia —disponible en Mi Argentina— tiene validez legal plena, según la ANSV. El Decreto 196/25, al que se adhirieron 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoriza exhibir la credencial en su formato digital siempre que se utilice la aplicación oficial y los datos estén actualizados.

“Conducir con responsabilidad implica contar siempre con una licencia auténtica”, remarcó el organismo en su comunicado.