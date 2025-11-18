Violenta pelea en Villa Crespo: dos detenidos por golpear a dos hermanos y robarles una camiseta de Chacarita.

Embed

Un tercer hombre, que acompañaba a los agresores, también participó: arrojó un golpe al amigo que seguía caído en el suelo.

Detenciones y traslado de los heridos

Patrulleros de la Policía de la Ciudad que circulaban por la zona fueron alertados por testigos. Al llegar, encontraron a las víctimas con el rostro ensangrentado y señalaron inmediatamente a los agresores, que seguían a pocos metros.

Los detenidos fueron identificados como Gastón L. (33) y Martín L. (32), vecinos de Villa Crespo y señalados como hinchas de Atlanta. Las víctimas denunciaron que durante el ataque les robaron una camiseta de Chacarita, lo que refuerza el móvil vinculado a la rivalidad futbolística.

Un testigo presencial declaró ante la Policía y confirmó toda la secuencia. Minutos después, familiares y allegados de los detenidos llegaron al lugar y también se identificaron como simpatizantes de Atlanta.

El SAME trasladó a los dos hermanos al Hospital Durand: ambos sufrieron traumatismo de cráneo y heridas cortantes, pero se encuentran fuera de peligro.

Captura Los agresores bajaron de un edificio.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de la jueza María Provítola, con intervención de la Secretaría N°122 a cargo de Nicolás Eduardo Coronel.

Una rivalidad histórica: el “Clásico de Villa Crespo”

El enfrentamiento entre Atlanta y Chacarita Juniors es uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino, conocido como el “Clásico de Villa Crespo”. Ambos clubes nacieron en ese barrio, aunque el estadio de Chacarita hoy se ubica en Villa Maipú.

La rivalidad nació hace casi un siglo:

Entre 1924 y 1944, sus sedes estaban separadas apenas por una medianera en la calle Humboldt.

Jugaron más de 130 partidos oficiales.

El primer duelo registrado se disputó el 13 de noviembre de 1927: ganó Chacarita por 2 a 0.

Atlanta logró su primer triunfo tres años después, con un 1 a 0 como visitante.

Con la llegada del profesionalismo, la primera victoria fue Bohemia: 3 a 1 el 4 de junio de 1931.

El trasfondo histórico suma tensión a cada cruce entre simpatizantes de ambos clubes, un condimento que vuelve a aparecer en este violento episodio registrado en Villa Crespo.