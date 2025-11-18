Máxima tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la audiencia por la restitución de sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi vivieron este martes 18 de octubre una instancia judicial fallida y cargada de tensión por la restitución de sus hijas.
Los representantes legales de Mauro Icardi y Wanda Nara se vieron las caras en la audiencia que tenía como propósito abordar distintos aspectos relacionados con la restitución de sus hijas, entre ellos, el calendario de las pequeñas. Todo terminó mal.
Antes del encuentro previsto en el Chateau Libertador para la devolución de las niñas, la disputa entre la expareja tuvo una instancia previa de la que fueron parte tanto Elba Marcovecchio y Lara Piro del lado del futbolista, como Diego Palombo representando a la mediática. Según trascendió, en dicho encuentro las diferencias quedaron nuevamente en evidencia; las posturas resultaron tan opuestas que no fue posible acercar posiciones.
"Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial", contó Guido Zaffora en DDM (América TV).
Además, explicó que esta oportunidad se discutieron puntos clave vinculados a los tiempos de convivencia, las autorizaciones de viaje y la manera en que cada uno pretende administrar la dinámica familiar en medio de su separación: "Tema restitución... D'Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía".
El conflicto es que aún no hay acuerdo entre las partes. Icardi las tuvo con él un día más, pero "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron".
Este martes 18 de noviembre, la jornada estuvo marcada por dos momentos clave en el conflicto parental entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Tras concretarse la audiencia judicial por la restitución de sus hijas, el futbolista tuvo que despedirse de Francesca e Isabella y cumplir con la devolución pactada.
Icardi había logrado extender su estadía en el país gracias a un pedido que elevó al juez Adrián Hagopian, lo que le permitió compartir unas horas adicionales con las niñas. Sin embargo, su deseo de permanecer en la Argentina hasta el fin de semana no prosperó: desde el Galatasaray le comunicaron que debía volver de inmediato para cumplir con los compromisos deportivos del club.
Luego de la audiencia, fue él mismo quien llevó a las pequeñas al edificio ubicado en Núñez, acompañado por sus abogadas. Tal como relató Guido Záffora en DDM (América TV): “Esto acaba de pasar ahora, fue él en persona, acompañado por sus abogadas, las dejó en el Chateau Libertador”.
El periodista también explicó el motivo del apuro por regresar: “Se vuelve a Turquía en las próximas horas en un vuelo de línea, no en privado porque el privado le dan para temas de salud”.
Mientras tanto, otra cuestión sigue generando incertidumbre: la organización de las fiestas. Según reveló Mariana Fabbiani en su programa, Wanda planteó una solicitud puntual durante la audiencia. “Aparentemente Wanda habría pedido pasar la Navidad con sus hijas”, indicó la conductora. A esto, Záffora agregó: “Y Año Nuevo con Mauro, pero eso está peligrando”.