Máxima tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la audiencia por la restitución de sus hijas

El conflicto es que aún no hay acuerdo entre las partes. Icardi las tuvo con él un día más, pero "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron".

Cómo fue la despedida de Mauro Icardi de sus hijas

Este martes 18 de noviembre, la jornada estuvo marcada por dos momentos clave en el conflicto parental entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Tras concretarse la audiencia judicial por la restitución de sus hijas, el futbolista tuvo que despedirse de Francesca e Isabella y cumplir con la devolución pactada.

Icardi había logrado extender su estadía en el país gracias a un pedido que elevó al juez Adrián Hagopian, lo que le permitió compartir unas horas adicionales con las niñas. Sin embargo, su deseo de permanecer en la Argentina hasta el fin de semana no prosperó: desde el Galatasaray le comunicaron que debía volver de inmediato para cumplir con los compromisos deportivos del club.

Luego de la audiencia, fue él mismo quien llevó a las pequeñas al edificio ubicado en Núñez, acompañado por sus abogadas. Tal como relató Guido Záffora en DDM (América TV): “Esto acaba de pasar ahora, fue él en persona, acompañado por sus abogadas, las dejó en el Chateau Libertador”.

El periodista también explicó el motivo del apuro por regresar: “Se vuelve a Turquía en las próximas horas en un vuelo de línea, no en privado porque el privado le dan para temas de salud”.

Mientras tanto, otra cuestión sigue generando incertidumbre: la organización de las fiestas. Según reveló Mariana Fabbiani en su programa, Wanda planteó una solicitud puntual durante la audiencia. “Aparentemente Wanda habría pedido pasar la Navidad con sus hijas”, indicó la conductora. A esto, Záffora agregó: “Y Año Nuevo con Mauro, pero eso está peligrando”.