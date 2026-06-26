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¿Cuánto cuesta completar el álbum del Mundial 2026 sin intercambiar? La respuesta te va a doler

Hicimos el cálculo y los números son brutales. Más de mil sobres, dos millones de pesos y 6.300 figuritas repetidas. Pero hay una salida inteligente.

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¿Cuánto cuesta completar el álbum del Mundial 2026 sin intercambiar? La respuesta te va a doler

Compraste el álbum. Compraste algunos sobres. Y ya empezaron las repetidas.

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Fotos: Reuters 

Es la historia de siempre, pero esta vez los números son peores que nunca. El álbum del Mundial 2026 es el más grande de la historia de Panini: 994 figuritas para completar. 48 selecciones, cromos especiales, figuritas de Coca-Cola y los famosos Panini Extra Stickers que aparecen en apenas 1 de cada 100 sobres.

El cálculo que nadie quiere hacer

Cada sobre trae 7 figuritas y cuesta $2.000. Hasta ahí todo bien. El problema es la estadística.

El profesor Paul Harper, de la Universidad de Cardiff, modeló el problema matemáticamente y el resultado es contundente: una persona comprando sobres en solitario necesita en promedio 1.045 sobres para completar la colección. Hacé la cuenta:

1.045 sobres x $2.000 aprox. = $2.090.000

Más de dos millones de pesos. Y eso no es lo peor. De todas las figuritas que abrís en esos 1.045 sobres, aproximadamente 6.300 son repetidas. Dos millones de pesos para terminar con una pila de repetidas que no le sirven a nadie.

Pero hay un detalle que hace todo más desesperante: las últimas 10 figuritas que te faltan para completar el álbum requieren abrir aproximadamente 224 sobres adicionales. El 21% de todo el esfuerzo, para las últimas 10 figuritas. La sensación de que "ya casi terminás" y el álbum no avanza no es mala suerte, es matemática pura.

La salida que cada vez más coleccionistas están eligiendo

Frente a ese panorama, la respuesta lógica es el intercambio. Y para eso existe InterFigus.com, el sitio que conecta a coleccionistas de todo el país para intercambiar figuritas del Mundial 2026.

Funciona simple: cargás las figuritas que tenés, el algoritmo busca a alguien cercano que tenga lo que te falta y necesite lo que vos tenés. Cuando hay coincidencia, InterFigus.com conecta a ambas partes para coordinar el intercambio. Sin grupos de WhatsApp interminables, sin ferias en plazas, sin perder horas filtrando mensajes ajenos.

En lugar de gastar dos millones de pesos abriendo sobres al azar, obtenés exactamente las figuritas que te faltan. El álbum se completa de forma mucho más económica e inteligente.

Intercambiá también con tus amigos

Una de las funcionalidades más destacadas es la posibilidad de armar grupos de intercambio entre amigos. El usuario puede invitar a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo, y InterFigus.com busca las coincidencias dentro del grupo. Más confianza, más figuritas, más fácil.

¿Cómo registrarse?

El registro es gratuito y toma menos de dos minutos. Solo hace falta un email y un nombre de usuario.

El álbum del Mundial 2026 tiene 994 figuritas y completarlo comprando solo sobres cuesta más de dos millones de pesos. O entrás a InterFigus.com y conseguís las que te faltan de otra manera.

La decisión es fácil.

InterFigus.com — intercambiá mejor, cerca tuyo.

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álbum Mundial 2026 Figuritas
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