En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
MUNDIAL 2026

¿Habrá rotación? Lionel Scaloni probó cambios en la formación de la Selección Argentina para el partido ante Jordania

El técnico de la Selección Argentina perfila una alineación repleta de variantes para dar rodaje, preservar a los habituales titulares y definir la situación de su capitán.

Banner Seguinos en google DESK
Foto:Reuters/Jay Biggerstaff

Foto:Reuters/Jay Biggerstaff

El búnker de los vigentes campeones del mundo vive horas de calma y planificación estratégica de cara al cierre de la primera fase. La Selección Argentina cumplió con una nueva jornada de trabajo en las instalaciones del Sporting KC de Kansas, donde Lionel Scaloni hizo pruebas con miras al partido ante Jordania. Con la tranquilidad de afrontar este compromiso reglamentario ya clasificada para los 16avos de final de la Copa del Mundo, la intención del cuerpo técnico es estructurar una rotación profunda en la alineación.

Leé también Fabián Cubero recordó un momento único con Lionel Scaloni y sorprendió con un detalle íntimo
Fabián Cubero recordó un momento único con Lionel Scaloni y sorprendió con un detalle íntimo

Tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria el lunes pasado y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania, la Argentina se aseguró el primer lugar del Grupo J. Esto le otorga al entrenador la posibilidad de rotar el equipo en la última fecha de la primera etapa, algo que conlleva un beneficio doble: otorgarle minutos oficiales a aquellos futbolistas que todavía no jugaron en este Mundial y preservar físicamente a los habituales titulares de cara al trascendental duelo de dieciseisavos de final, el cual tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 en la sede de Miami.

En la última práctica matutina realizada a puertas cerradas, Scaloni paró un once totalmente alternativo que, si bien no está confirmado, funciona como un claro indicio de lo que se verá en cancha el fin de semana. La idea central del DT es darle descanso a la mayoría de los titulares, siendo Emiliano "Dibu" Martínez el único que repetiría en la formación inicial definitiva para custodiar el arco el próximo sábado a las 23:00 en el Dallas Stadium.

Qué equipo probó Lionel Scaloni en el entrenamiento de Argentina

Durante el ensayo táctico, el cuerpo técnico plantó una estructura con nombres completamente renovados en cada una de las líneas, evaluando respuestas físicas y futbolísticas:

  • El arco: Aunque el titular frente a Jordania será el "Dibu" Martínez, en la práctica de fútbol formal atajó Juan Musso.

  • La defensa: Estuvo conformada por Gonzalo Montiel, quien se mostró en plenitud física tras superar la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió jugar ante los europeos, acompañado en la última línea por Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

  • El mediocampo: El volante central en el ensayo fue Leandro Paredes, quien jugaría de arranque pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo de suspensión para los 16avos de final. A su lado se pararon Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. No obstante, Valentín Barco también tiene chances firmes de ir de arranque disputándose el puesto con el jugador surgido de Rosario Central.

  • El ataque: Como nexo creativo se ubicó Nico Paz, mientras que el único atacante neto en la práctica fue Julián Álvarez, relegando momentáneamente al banco de suplentes a las principales figuras del equipo.

Lionel Messi jugará como titular o irá al banco de suplentes ante Jordania

Una de las principales incógnitas que el director técnico debe resolver de manera definitiva es la gestión de los minutos del capitán. Al parar una ofensiva alternativa con la Araña y Nico Paz, Lionel Messi comenzaría el partido en el banco de suplentes.

La decisión de preservar al astro de 39 años —quien actualmente es el máximo goleador de este Mundial y el máximo artillero de la historia de la competición— apunta a no arriesgarlo físicamente desde el arranque. Sin embargo, el capitán argentino podría disputar la segunda etapa en Dallas para mantener el ritmo de juego de cara a los playoffs.

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina antes de jugar con Jordania

El cronograma logístico de la delegación nacional está estrictamente marcado para las próximas horas previas al partido del sábado. El plantel volverá a las prácticas este viernes a las 12:30 y por la tarde volará con destino a Dallas, la ciudad sede donde se llevará a cabo el cierre de la zona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
Argentina volvió a entrenarse con miras a Jordania: cómo sería la formación que probó Scaloni
Scaloni piensa en 16avos.: la decisión del DT de la Selección Argentina tras asegurar el primer puesto
Scaloni, en conferencia: el "golpe" por el penal errado, la preocupación por el "Cuti" y el posible recambio ante Jordania

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar