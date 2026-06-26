¿Habrá rotación? Lionel Scaloni probó cambios en la formación de la Selección Argentina para el partido ante Jordania

El arco: Aunque el titular frente a Jordania será el "Dibu" Martínez, en la práctica de fútbol formal atajó Juan Musso .

La defensa: Estuvo conformada por Gonzalo Montiel, quien se mostró en plenitud física tras superar la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió jugar ante los europeos, acompañado en la última línea por Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico .

El mediocampo: El volante central en el ensayo fue Leandro Paredes, quien jugaría de arranque pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo de suspensión para los 16avos de final . A su lado se pararon Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. No obstante, Valentín Barco también tiene chances firmes de ir de arranque disputándose el puesto con el jugador surgido de Rosario Central.

El ataque: Como nexo creativo se ubicó Nico Paz, mientras que el único atacante neto en la práctica fue Julián Álvarez, relegando momentáneamente al banco de suplentes a las principales figuras del equipo.

Lionel Messi jugará como titular o irá al banco de suplentes ante Jordania

Una de las principales incógnitas que el director técnico debe resolver de manera definitiva es la gestión de los minutos del capitán. Al parar una ofensiva alternativa con la Araña y Nico Paz, Lionel Messi comenzaría el partido en el banco de suplentes.

La decisión de preservar al astro de 39 años —quien actualmente es el máximo goleador de este Mundial y el máximo artillero de la historia de la competición— apunta a no arriesgarlo físicamente desde el arranque. Sin embargo, el capitán argentino podría disputar la segunda etapa en Dallas para mantener el ritmo de juego de cara a los playoffs.

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina antes de jugar con Jordania

El cronograma logístico de la delegación nacional está estrictamente marcado para las próximas horas previas al partido del sábado. El plantel volverá a las prácticas este viernes a las 12:30 y por la tarde volará con destino a Dallas, la ciudad sede donde se llevará a cabo el cierre de la zona.