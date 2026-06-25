Ecuador dio el gran golpe del Mundial 2026: venció 2-1 a Alemania y avanzó a los 16avos de final

En el complemento, el equipo de Beccacece salió decidido a buscar la victoria. La primera ocasión clara llegó con un cabezazo de Moisés Caicedo, mientras que poco después Enner Valencia estuvo muy cerca del segundo, pero Neuer evitó el gol con una gran atajada.

Del otro lado, Galíndez también respondió cuando Alemania intentó recuperar el protagonismo y sostuvo el empate en los momentos más complicados.

La insistencia ecuatoriana tuvo recompensa a los 32 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, Kevin Rodríguez prolongó la pelota de cabeza y Gonzalo Plata apareció entre varios defensores para definir de primera y establecer el 2-1 definitivo, aprovechando una lenta reacción del arquero alemán.

Ecuador estaba obligado a ganar. Foto: REUTERS

Ecuador espera rival y Alemania ya piensa en los cruces

Con este triunfo, Ecuador se aseguró un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026, aunque todavía deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer a su próximo rival. Alemania, pese a la derrota, avanzó como líder del Grupo E con seis puntos y enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, B, C, D o F.

La clasificación representa otro paso importante para el proyecto encabezado por Sebastián Beccacece, que logró llevar a la selección ecuatoriana a la fase eliminatoria tras una actuación de carácter frente a una de las potencias del fútbol mundial.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Grupo E – Fecha 3

Ecuador 2-1 Alemania

Goles:

1' PT: Leroy Sané (Alemania)

8' PT: Nilson Angulo (Ecuador)

32' ST: Gonzalo Plata (Ecuador)

Estadio: MetLife Stadium (Estados Unidos).