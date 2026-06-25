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Ecuador dio el gran golpe del Mundial 2026: venció 2-1 a Alemania y avanzó a los 16avos de final

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se impuso en Nueva Jersey y se consolidó como uno de los mejores terceros en la fase de grupos clasificando de esta manera a la próxima ronda.

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Ecuador le ganó 2 a 1 a Alemania. Foto: REUTERS

Ecuador le ganó 2 a 1 a Alemania. Foto: REUTERS

La selección de Ecuador protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Alemania en la última fecha del Grupo E. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece remontó un partido que comenzó perdiendo desde el primer minuto y selló una clasificación histórica a los 16avos de final, gracias a un segundo tiempo de alto nivel.

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Vinicius Jr. marcó un doblete y Neymar tuvo su debut en el Mundial. (Foto: Reuters).

Aunque la derrota no modificó el liderazgo del grupo para el conjunto de Julian Nagelsmann, que ya tenía asegurado el primer puesto, el triunfo permitió a la Tri finalizar como el mejor tercero de manera parcial con cuatro puntos y asegurarse un lugar en la fase eliminatoria.

El encuentro comenzó con un golpe inesperado para los sudamericanos. Apenas transcurrido un minuto, Florian Wirtz asistió a Leroy Sané, quien definió con un potente remate de zurda para vencer a Hernán Galíndez y poner el 1-0 para Alemania.

Sin embargo, la respuesta ecuatoriana fue inmediata. A los ocho minutos, Nilson Angulo aprovechó una gran acción por el sector izquierdo y sacó un remate cruzado que sorprendió a Manuel Neuer, marcando el primer gol de Ecuador en el Mundial y estableciendo el 1-1.

En el complemento, el equipo de Beccacece salió decidido a buscar la victoria. La primera ocasión clara llegó con un cabezazo de Moisés Caicedo, mientras que poco después Enner Valencia estuvo muy cerca del segundo, pero Neuer evitó el gol con una gran atajada.

Del otro lado, Galíndez también respondió cuando Alemania intentó recuperar el protagonismo y sostuvo el empate en los momentos más complicados.

La insistencia ecuatoriana tuvo recompensa a los 32 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, Kevin Rodríguez prolongó la pelota de cabeza y Gonzalo Plata apareció entre varios defensores para definir de primera y establecer el 2-1 definitivo, aprovechando una lenta reacción del arquero alemán.

Ecuador estaba obligado a ganar. Foto: REUTERS

Ecuador estaba obligado a ganar. Foto: REUTERS

Ecuador espera rival y Alemania ya piensa en los cruces

Con este triunfo, Ecuador se aseguró un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026, aunque todavía deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer a su próximo rival. Alemania, pese a la derrota, avanzó como líder del Grupo E con seis puntos y enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, B, C, D o F.

La clasificación representa otro paso importante para el proyecto encabezado por Sebastián Beccacece, que logró llevar a la selección ecuatoriana a la fase eliminatoria tras una actuación de carácter frente a una de las potencias del fútbol mundial.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Grupo E – Fecha 3

Ecuador 2-1 Alemania

Goles:

  • 1' PT: Leroy Sané (Alemania)
  • 8' PT: Nilson Angulo (Ecuador)
  • 32' ST: Gonzalo Plata (Ecuador)

Estadio: MetLife Stadium (Estados Unidos).

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