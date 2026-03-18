Cuenta DNI hoy: los descuentos importantes del miércoles 18 de marzo de 2026

Además, el esquema de promociones no es estático: se renueva periódicamente, incorporando nuevos comercios y ajustando los beneficios según la demanda y la estacionalidad.

Supermercados: descuentos clave para compras grandes

Uno de los puntos fuertes de este miércoles pasa por las compras en supermercados. Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a rebajas que rondan entre el 10% y el 20%, dependiendo de la cadena.

Entre las opciones más destacadas aparecen:

Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro , con devolución inmediata en línea de caja. Aplica en todas sus variantes, incluyendo Carrefour Maxi, Market y Express.

Toledo: 20% de ahorro directo , aplicado en el momento del pago, sin necesidad de esperar reintegros posteriores.

Supermercado Josimar: 15% de descuento con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

En paralelo, el programa “Al súper con Cuenta DNI” ofrece 15% de ahorro con un tope unificado semanal de $6.000, válido en distintas cadenas adheridas de la provincia.

Comercios de cercanía: el foco en los barrios

Otro de los ejes centrales de los beneficios está puesto en los comercios de barrio, una categoría que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

En este caso, el beneficio alcanza un 20% de ahorro con un tope semanal de $5.000 por persona, lo que representa una oportunidad significativa para quienes realizan compras frecuentes en negocios de cercanía.

Este tipo de promociones también busca fortalecer el comercio local, incentivando el consumo dentro de los barrios y generando un impacto positivo en las economías regionales.

Ferias y mercados: el mayor porcentaje de ahorro

Uno de los descuentos más altos disponibles este miércoles se encuentra en ferias y mercados bonaerenses.

40% de descuento con un tope semanal de $6.000 por persona

Este beneficio se destaca no solo por el porcentaje, sino también por su impacto directo en el acceso a alimentos frescos. Verduras, frutas y productos regionales pueden adquirirse a precios considerablemente más bajos gracias a esta promoción.

Se trata de una de las opciones más elegidas por los usuarios, especialmente en un contexto donde los precios de los alimentos registran aumentos constantes.

Farmacias y perfumerías: ahorro en salud y cuidado personal

El rubro salud también está contemplado dentro de las promociones de Cuenta DNI.

10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas

Sin tope de reintegro

Este beneficio permite acceder a medicamentos, productos de higiene y artículos de cuidado personal con un descuento directo, sin restricciones en el monto devuelto.

La ausencia de tope lo convierte en una opción especialmente útil para compras de mayor volumen o tratamientos prolongados.

Promociones especiales y beneficios adicionales

Además de los descuentos habituales, existen beneficios específicos que varían según la ubicación o la temporada.

Especial localidades : descuentos del 10% y 15% , con topes de reintegro que oscilan entre $5.000 y $7.000 por semana, por comercio y por persona.

Promoción de temporada: 30% de ahorro en grandes marcas, con un tope de reintegro de hasta $10.000 semanales.

Estas iniciativas buscan ampliar el alcance del programa, adaptándose a distintas regiones y momentos del año.

Más que descuentos: una herramienta financiera en expansión

Desde su lanzamiento, Cuenta DNI ha evolucionado más allá de una simple billetera digital. Actualmente, permite pagar servicios, impuestos, enviar dinero, acceder a créditos y hasta invertir de forma sencilla.

En este sentido, el Banco Provincia la posiciona como una herramienta de inclusión financiera, orientada a facilitar el acceso a servicios bancarios a sectores que históricamente quedaron fuera del sistema.

La incorporación de funciones de inversión y financiamiento refuerza su rol como política pública, en línea con el objetivo de democratizar el uso del dinero digital.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos

Para sacar el mayor provecho de los beneficios, los especialistas recomiendan:

Planificar las compras según los días de promoción

Aprovechar los topes semanales en diferentes rubros

Combinar descuentos en supermercados con ferias y comercios de cercanía

Verificar siempre los comercios adheridos dentro de la app

Además, es clave tener en cuenta que algunos descuentos se aplican en el momento del pago, mientras que otros funcionan mediante reintegros que se acreditan posteriormente.

Un respaldo en tiempos de ajuste

En medio de un escenario económico desafiante, herramientas como Cuenta DNI se vuelven fundamentales para millones de hogares.

Los descuentos acumulados a lo largo del mes pueden representar un ahorro significativo, especialmente en rubros esenciales como alimentos y medicamentos.

Así, la billetera digital del Banco Provincia no solo promueve el uso de pagos electrónicos, sino que también se consolida como un aliado clave para enfrentar el aumento del costo de vida.