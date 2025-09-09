Cuenta DNI: vuelve el beneficio más buscado y que permite ahorrar hasta un 35%

-
Escaneando un código QR.
-
Utilizando la Clave DNI.
Quedan excluidos los pagos con tarjetas de crédito, débito, transferencias u otras billeteras virtuales como Mercado Pago. El reintegro se acredita en la cuenta de manera automática luego de efectuada la compra.
Cómo saber qué carnicerías aceptan Cuenta DNI
La mayoría de las carnicerías y granjas de barrio ya están adheridas al programa. Para confirmar la participación de un comercio, se recomienda:
-
Consultar directamente en el local.
-
Revisar si tiene cartelería oficial de Cuenta DNI.
-
Verificar si ofrece pago con QR o Clave DNI.
De esta forma, los clientes pueden asegurarse de acceder al beneficio antes de realizar la compra.
Otros descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025
El Banco Provincia no solo ofrece el reintegro del 35% en carnicerías. Durante septiembre, la billetera digital también aplica múltiples descuentos en diferentes rubros:
-
Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes con tope de $4.000 por jornada.
-
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales.
-
Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana.
-
Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, con tope mensual de $12.000.
-
Compras no alimenticias en comercios de cercanía: hasta 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación.