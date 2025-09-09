En vivo Radio La Red
Cuenta DNI: vuelve el beneficio más buscado y que permite ahorrar hasta un 35%

La billetera del Banco Provincia reactiva una de las opciones más utilizadas por sus usuarios. Cuáles son los otros descuentos que se podrán aprovechar en septiembre.

Vuelve el beneficio más buscado y que permite ahorrar hasta un 35% con Cuenta DNI (Foto: archivo).

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia vuelve a activar uno de sus beneficios más esperados: el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías de toda la provincia de Buenos Aires. La promoción estará disponible durante septiembre y permitirá ahorrar hasta $6.000 por día por persona.

Cuenta DNI: cuándo se aplica el descuento en carnicerías

El beneficio ya estuvo disponible el 6 de septiembre y se repetirá el sábado 20 de septiembre. En ambas fechas, los usuarios de Cuenta DNI podrán pagar sus compras en comercios adheridos y recibir automáticamente un reintegro del 35%.

El tope del ahorro es de $6.000 por jornada y por persona, lo que equivale a compras de alrededor de $17.000 o más.

Cuenta DNI: cómo funciona el descuento del 35%

El beneficio aplica en carnicerías, pollajerías y pescaderías de toda la provincia de Buenos Aires que estén adheridas al programa. Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse exclusivamente con dinero en cuenta a través de la app:

  • Escaneando un código QR.

  • Utilizando la Clave DNI.

Quedan excluidos los pagos con tarjetas de crédito, débito, transferencias u otras billeteras virtuales como Mercado Pago. El reintegro se acredita en la cuenta de manera automática luego de efectuada la compra.

cuenta-dni-supermercados

Cómo saber qué carnicerías aceptan Cuenta DNI

La mayoría de las carnicerías y granjas de barrio ya están adheridas al programa. Para confirmar la participación de un comercio, se recomienda:

  • Consultar directamente en el local.

  • Revisar si tiene cartelería oficial de Cuenta DNI.

  • Verificar si ofrece pago con QR o Clave DNI.

De esta forma, los clientes pueden asegurarse de acceder al beneficio antes de realizar la compra.

Otros descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

El Banco Provincia no solo ofrece el reintegro del 35% en carnicerías. Durante septiembre, la billetera digital también aplica múltiples descuentos en diferentes rubros:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes con tope de $4.000 por jornada.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales.

  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana.

  • Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, con tope mensual de $12.000.

  • Compras no alimenticias en comercios de cercanía: hasta 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación.

