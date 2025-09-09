OFICIAL: cierran los supermercados de todo el país durante 24 horas, ¿cuándo será y por qué?

En contraste, los pequeños comercios de barrio atendidos por sus dueños o familiares podrán abrir si lo desean, ya que no están alcanzados por la obligación.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) recomendaron a los consumidores planificar las compras con anticipación, ya que el lunes los locales de mayor envergadura no abrirán sus puertas.

Qué derechos tienen los empleados de comercio

Durante esta jornada, los empleados de comercio cuentan con derechos laborales garantizados por el convenio colectivo:

No están obligados a trabajar.

Si no asisten, no se les descuenta el día y no deben presentar ninguna justificación.

Si trabajan, deben cobrar el doble de su salario habitual .

No corresponde otorgar un franco compensatorio por trabajar ese día.

Este esquema busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores del sector, que habitualmente cumplen jornadas extensas e incluyen sábados y domingos.

Qué pasa con el salario si se trabaja el feriado

La normativa es clara: quienes trabajen el lunes 29 de septiembre deberán recibir un recargo del 100% sobre su salario. Eso significa que percibirán el doble de su remuneración habitual por esa jornada.

En cambio, quienes opten por no trabajar no verán afectado su sueldo y no tendrán la obligación de presentar justificación alguna.

Por qué se trasladó la fecha en 2025

El Día del Empleado de Comercio se celebra todos los 26 de septiembre, pero en 2025 se resolvió moverlo al lunes 29. La decisión fue tomada por consenso entre los sindicatos y las cámaras empresarias para:

Facilitar la organización interna del sector.

Favorecer el descanso de los trabajadores.

Generar un fin de semana largo con impacto positivo en el turismo.

Este tipo de acuerdos se repite año tras año, con el objetivo de mantener el espíritu de la celebración sin alterar demasiado la dinámica comercial.

Qué impacto tendrá en el consumo

El cierre de supermercados y shoppings durante un día completo podría alterar la rutina de los consumidores, aunque se espera que los negocios de cercanía absorban parte de la demanda. Además, al trasladarse al lunes, se evita un parate en el medio de la semana y se concentra en un fin de semana largo, lo que atenúa los efectos económicos para el sector.