Actualidad
Supermercados
Para agendar

OFICIAL: cierran los supermercados de todo el país durante 24 horas, ¿cuándo será y por qué?

La medida se aplicará en el marco de la ley 26.541 del Convenio Colectivo 130/75. La fecha elegida implica un cambio en relación con la habitual.

Cierran los supermercados y shoppings de la Argentina durante 24 horas (Foto: archivo).

El próximo lunes 29 de septiembre será una jornada particular para el consumo: supermercados, shoppings y cadenas mayoristas permanecerán cerrados por el Día del Empleado de Comercio, fecha reconocida por la Ley 26.541 como feriado nacional para quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo 130/75.

ChangoMâs celebra su CumpleMâs con sorpresas y el sorteo de un chango por hora durante todo el mes de septiembre

Si bien la fecha oficial es el 26 de septiembre, este año se decidió trasladarla al lunes siguiente por un acuerdo entre la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las cámaras empresarias. La medida busca facilitar la organización y, al mismo tiempo, generar un fin de semana largo que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.

Qué negocios cierran el 29 de septiembre

La medida impactará principalmente en las grandes superficies comerciales, que permanecerán cerradas durante todo el día:

  • Supermercados de cadena.

  • Cadenas mayoristas.

  • Shoppings y centros comerciales.

En contraste, los pequeños comercios de barrio atendidos por sus dueños o familiares podrán abrir si lo desean, ya que no están alcanzados por la obligación.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) recomendaron a los consumidores planificar las compras con anticipación, ya que el lunes los locales de mayor envergadura no abrirán sus puertas.

consumo-supermercados-inflacion-precios-gondola-alimentosjpg.webp

Qué derechos tienen los empleados de comercio

Durante esta jornada, los empleados de comercio cuentan con derechos laborales garantizados por el convenio colectivo:

  • No están obligados a trabajar.

  • Si no asisten, no se les descuenta el día y no deben presentar ninguna justificación.

  • Si trabajan, deben cobrar el doble de su salario habitual.

  • No corresponde otorgar un franco compensatorio por trabajar ese día.

Este esquema busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores del sector, que habitualmente cumplen jornadas extensas e incluyen sábados y domingos.

Qué pasa con el salario si se trabaja el feriado

La normativa es clara: quienes trabajen el lunes 29 de septiembre deberán recibir un recargo del 100% sobre su salario. Eso significa que percibirán el doble de su remuneración habitual por esa jornada.

En cambio, quienes opten por no trabajar no verán afectado su sueldo y no tendrán la obligación de presentar justificación alguna.

Por qué se trasladó la fecha en 2025

El Día del Empleado de Comercio se celebra todos los 26 de septiembre, pero en 2025 se resolvió moverlo al lunes 29. La decisión fue tomada por consenso entre los sindicatos y las cámaras empresarias para:

  • Facilitar la organización interna del sector.

  • Favorecer el descanso de los trabajadores.

  • Generar un fin de semana largo con impacto positivo en el turismo.

Este tipo de acuerdos se repite año tras año, con el objetivo de mantener el espíritu de la celebración sin alterar demasiado la dinámica comercial.

Qué impacto tendrá en el consumo

El cierre de supermercados y shoppings durante un día completo podría alterar la rutina de los consumidores, aunque se espera que los negocios de cercanía absorban parte de la demanda. Además, al trasladarse al lunes, se evita un parate en el medio de la semana y se concentra en un fin de semana largo, lo que atenúa los efectos económicos para el sector.

