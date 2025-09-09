Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: "Me enteré por..."

Además, la panelista agregó detalles sobre lo que le comunicó la modelo: "Me dice Chechu que ella está bien y que no quiere hablar". Aclarando su posición, enfatizó: "No tengo por qué mentir. Yo estoy limpia".

Hace apenas una semana, Chechu se había pronunciado sin dar demasiados detalles sobre su separación. Sin embargo, la reciente declaración de su exesposo, que aparentemente le generó molestia, habría puesto fin al pacto de silencio que ambos mantenían frente a los medios, dejando en evidencia la tensión y los conflictos que rodean la ruptura.

Cuánto hace que Darío Cvitanich sale con Ivana Figueiras

Mientras sigue el escándalo por la separación con Chechu Bonelli, el 4 de septiembre Darío Cvitanich decidió hacer algunas aclaraciones con Daniel Fava en A la Tarde (América TV), entre ellas, cuánto hace que no están juntos y desde qué momento está en pareja con Ivana Figueiras.

“Me dijo que no tiene nada que esconder…es una separación que lleva más de 6 meses”, arrancó el periodista, haciendo público cuánto hace que se separaron, según le comentó el exfutbolista en una comunicación telefónica que tuvieron.

Consultado sobre por qué se conoció hace muy poco tiempo, Fava sumó: "Es porque empezó a conocer a Ivana, con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo. Agrego algo más: según Cvitanich, a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer. La relación se terminó porque se acabó el amor".