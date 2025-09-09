A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Quién miente?

Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: "Me enteré por..."

Chechu Bonelli se pronunció después de que Darío Cvitanich afirmara que se habían separado hace ocho meses. No solo lo desmintió, sino que además reveló detalles escandalosos sobre la ruptura.

9 sept 2025, 19:40
Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: Me enteré por...
Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: Me enteré por...

Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: "Me enteré por..."

De a poco empiezan a conocerse detalles de la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. Aunque la ruptura fue escandalosa, al inicio se mantuvo en absoluto silencio para proteger a las hijas que tienen en común (Lupe, Carmela y Amelia). Pero al conocerse que estaba con Ivana Figueiras en pareja, aparentemente todo se desmadró, y los tiene en un conflicto permanente.

En esta ocasión, luego de que el exfutbolista asegurara que hacía ocho meses que se había separado, la periodista deportiva tomó la posta y respondió a través de Paula Varela en Intrusos (América TV): "No hace 8 meses que nos separamos".

Leé también

La frase reveladora de Ivana Figueiras sobre su romance con Darío Cvitanich: ¿fue la tercera en discordia?

La frase reveladora de Ivana Figueiras sobre su romance con Darío Cvitanich: ¿fue la tercera en discordia?

Y agregó sobre la fecha exacta en que se produjo el abandono de Darío de la propiedad en la que convivían junto a las pequeñas: "Darío se fue de casa el 18 de abril, yo le pedí que se vaya".

Sobre cómo maneja la situación y el impacto público que tuvo la ruptura amorosa, sostuvo: "Sigo haciendo silencio por mis hijas. Nos enteramos por tele lo de esta chica (Ivana Figueiras)".

Además, la panelista agregó detalles sobre lo que le comunicó la modelo: "Me dice Chechu que ella está bien y que no quiere hablar". Aclarando su posición, enfatizó: "No tengo por qué mentir. Yo estoy limpia".

Embed

Hace apenas una semana, Chechu se había pronunciado sin dar demasiados detalles sobre su separación. Sin embargo, la reciente declaración de su exesposo, que aparentemente le generó molestia, habría puesto fin al pacto de silencio que ambos mantenían frente a los medios, dejando en evidencia la tensión y los conflictos que rodean la ruptura.

Cuánto hace que Darío Cvitanich sale con Ivana Figueiras

Mientras sigue el escándalo por la separación con Chechu Bonelli, el 4 de septiembre Darío Cvitanich decidió hacer algunas aclaraciones con Daniel Fava en A la Tarde (América TV), entre ellas, cuánto hace que no están juntos y desde qué momento está en pareja con Ivana Figueiras.

“Me dijo que no tiene nada que esconder…es una separación que lleva más de 6 meses”, arrancó el periodista, haciendo público cuánto hace que se separaron, según le comentó el exfutbolista en una comunicación telefónica que tuvieron.

Consultado sobre por qué se conoció hace muy poco tiempo, Fava sumó: "Es porque empezó a conocer a Ivana, con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo. Agrego algo más: según Cvitanich, a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer. La relación se terminó porque se acabó el amor".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Chechu Bonelli Darío Cvitanich

Lo más visto