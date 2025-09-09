Con Karina Milei al frente, la mesa bonaerense también tuvo su primera reunión para pensar en octubre

"El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó corrigiendo todo aquello que sea necesario a fin de representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense", precisaron y develaron quienes conforman ese grupo: la presidenta de LLA, Karina Milei; el titular del partido libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja; el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el primer candidato a diputado nacional en las elecciones generales, José Luis Espert.

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el candidato a diputado por la coalición Avanza La Libertad, Diego Santilli; el legislador provincial electo por la Quinta Sección, Guillermo Montenegro; el diputado provincial electo por la Primera Sección, Diego Valenzuela, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; el candidato por la Tercer Sección, Maximiliano Bondarenko.

Entre la autocrítica expresada, el partido libertario confió que "omitió" las prácticas del kirchnerismo y lamentó no lograr "en consecuencia, convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos".

"Estas situaciones explican de manera global el resultado electoral", fundamentaron y se comprometieron en trabajar "de cara a octubre para sumar a los que, en Buenos Aires, optaron por otros partidos, pero que acompañan el rumbo nacional que lidera el Presidente Milei". "Nos esforzaremos para que el sacrificio de muchos tenga el resultado buscado", completaron.