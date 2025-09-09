A24.com

Mauro Icardi mostró el tatuaje con el que tapó a Wanda Nara: "Trabajo en progreso"

A través de sus redes sociales, Mauro Icardi mostró el tatuaje con el que tapó a su ex Wanda Nara.

9 sept 2025, 19:35
Después de que la China Suárez compartiera una foto junto a Mauro Icardi en la que se podía ver que su novio había cubierto los tatuajes que tenía en homenaje a Wanda Nara, el futbolista decidió mostrar en detalle el nuevo diseño que eligió para reemplazarlos.

El delantero del Galatasaray llevaba en el brazo tres tattoos dedicados a la mediática: uno con su nombre, otro con su rostro y, cerca de la muñeca, las iniciales “W” y “M”, en alusión a Wanda y Mauro.

Ahora, en su cuenta de Instagram, subió un carrete con fotos del nuevo tatuaje. “Trabajo en progreso”, escribió en el epígrafe de la publicación.

En el diseño, en blanco y negro, se puede ver un lobo rodeado de pinos. Además, en la mano, se hizo un ángel. Según trascendió, se trata de una representación del Arcángel San Miguel, símbolo de protección y lucha contra el mal. El tatuador, Arturo Méndez Pérez, viajó especialmente desde España para realizar el trabajo.

El motivo por el que Mauro Icardi demandará a Wanda Nara tras su entrevista con Grego Rosello

Mauro Icardi estaría considerando iniciar acciones legales contra Wanda Nara por hostigamiento, luego de las declaraciones que ella hizo en una entrevista con Grego Rossello, donde se refirió al video íntimo que se viralizó hace algunos meses.

En DDM (América TV), Mariana Fabbiani informó al aire: “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”.

Más adelante, Guido Zaffora aportó detalles sobre el malestar del jugador. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, explicó el periodista.

Además, Zaffora aclaró que el posible litigio no estaría motivado únicamente por lo que se dijo en esa entrevista, sino por una serie de comentarios que Wanda viene realizando en el último tiempo.

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, detalló.

Durante el programa también se repasaron las frases que habrían generado mayor incomodidad en el futbolista, como la afirmación de que “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, la idea de que Icardi no tendría amigos y las referencias a su intimidad. “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, agregó Zaffora, en relación a la supuesta manipulación de las partes íntimas del jugador para una foto que publicó la China Suárez.

Lejos de poner paños fríos, Wanda fue por más en su charla con Grego. “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”, dijo, y negó que se tratara de una coincidencia: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.

