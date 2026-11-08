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Cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina: qué hará antes de viajar desde Uruguay

León XIV encabezará una misa en Florida y participará de una ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Carrasco. Luego viajará a Buenos Aires para comenzar su agenda de tres días en el país.

Cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina: qué hará antes de viajar desde Uruguay

Cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina: qué hará antes de viajar desde Uruguay

El papa León XIV concluirá este domingo 8 de noviembre su visita apostólica a Uruguay y viajará rumbo a la Argentina, donde comenzará una agenda de actividades que se extenderá hasta el próximo miércoles. Antes de partir hacia Buenos Aires, el Santo Padre participará de dos actividades previstas para su última jornada en territorio uruguayo.

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El principal compromiso será una misa multitudinaria en la ciudad de Florida, prevista para las 10:30, frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Más tarde, se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde tendrá lugar el acto oficial de despedida.

La última misa de León XIV en Uruguay: dónde y a qué hora será

La celebración religiosa está programada para las 10:30 en la plaza ubicada frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

Se trata del último gran encuentro religioso de la agenda del Papa en Uruguay. Según la información difundida sobre la organización del evento, quienes quieran participar deberán presentar una entrada, aunque el acceso será gratuito.

La misa marcará uno de los momentos centrales de esta última jornada antes del regreso del pontífice a Buenos Aires.

A qué hora será la despedida del Papa en el Aeropuerto de Carrasco

Después de la celebración en Florida, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde participará de la ceremonia oficial de despedida.

El acto está previsto para las 15:10 y será la última actividad protocolar de su visita a Uruguay. De acuerdo con el cronograma informado, el avión que trasladará al Santo Padre partirá a las 15:30, apenas veinte minutos después de la ceremonia aeroportuaria.

Cuándo llega León XIV a la Argentina

Una vez finalizada su visita a Uruguay, León XIV viajará hacia Buenos Aires para iniciar su recorrido apostólico por la Argentina.

El pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre y tendrá una agenda que incluirá encuentros institucionales, visitas pastorales y celebraciones religiosas en distintos puntos del territorio nacional.

Entre las actividades previstas se destacan el encuentro con el presidente Javier Milei, las visitas a centros de asistencia y a la cárcel de Devoto, y las misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En pocas palabras

  • Agenda papal: El papa León XIV oficiará una misa en Florida y tendrá un acto de despedida en el Aeropuerto de Carrasco antes de viajar a Argentina.
  • Detalles en Uruguay: La misa será a las 10:30 frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, y la despedida en Carrasco a las 15:10.
  • Llegada a Argentina: El pontífice iniciará su agenda de tres días en Buenos Aires, que incluye encuentros institucionales y visitas pastorales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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