Cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina: qué hará antes de viajar desde Uruguay

La misa marcará uno de los momentos centrales de esta última jornada antes del regreso del pontífice a Buenos Aires.

A qué hora será la despedida del Papa en el Aeropuerto de Carrasco

Después de la celebración en Florida, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde participará de la ceremonia oficial de despedida.

El acto está previsto para las 15:10 y será la última actividad protocolar de su visita a Uruguay. De acuerdo con el cronograma informado, el avión que trasladará al Santo Padre partirá a las 15:30, apenas veinte minutos después de la ceremonia aeroportuaria.

Cuándo llega León XIV a la Argentina

Una vez finalizada su visita a Uruguay, León XIV viajará hacia Buenos Aires para iniciar su recorrido apostólico por la Argentina.

El pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre y tendrá una agenda que incluirá encuentros institucionales, visitas pastorales y celebraciones religiosas en distintos puntos del territorio nacional.

Entre las actividades previstas se destacan el encuentro con el presidente Javier Milei, las visitas a centros de asistencia y a la cárcel de Devoto, y las misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.