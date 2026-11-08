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Visita histórica del papa León XIV a la Argentina: la agenda completa y el encuentro con Javier Milei

El Sumo Pontífice comienza este domingo la primera visita de un Papa en 39 años. Se reunirá con Javier Milei, visitará centros de asistencia y una cárcel, y encabezará misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Visita histórica del papa León XIV a la Argentina: la agenda completa y el encuentro con Javier Milei

Visita histórica del papa León XIV a la Argentina: la agenda completa y el encuentro con Javier Milei

El papa León XIV llega este domingo a la Argentina para iniciar una visita apostólica de tres días que tendrá una intensa agenda institucional y pastoral. Será el primer viaje de un pontífice al país en 39 años y estará marcado por encuentros con autoridades nacionales, recorridas por espacios de asistencia social y celebraciones religiosas que convocarán a miles de fieles.

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El mensaje de León XIV en Uruguay: El trabajo no está en función del hombre, sino al revés. (Foto: Reuters)

El Santo Padre arribará a Buenos Aires luego de su paso por Uruguay. En Aeroparque será recibido por el presidente Javier Milei, junto con autoridades del Gobierno y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Uno de los primeros compromisos oficiales será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego, el Papa se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia protocolar con Milei, prevista para las 17:50.

La agenda de esta primera jornada también contempla un acto en el Palacio Libertad, donde León XIV dirigirá un mensaje a funcionarios, diplomáticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Las visitas del Papa a centros de asistencia y a la cárcel de Devoto

Uno de los ejes centrales del recorrido estará puesto en los sectores más vulnerables. En ese marco, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.

También llegará a la cárcel de Devoto, donde mantendrá un encuentro con 70 personas privadas de su libertad y escuchará sus testimonios.

Otro de los compromisos previstos será una reunión en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del mundo del trabajo, dirigentes sindicales y empresarios.

Dónde serán las misas multitudinarias de León XIV en la Argentina

Las celebraciones religiosas serán otro de los momentos centrales de la visita apostólica. El Papa encabezará distintas misas multitudinarias en puntos emblemáticos del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, una de las convocatorias principales tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. La agenda también incluye una celebración en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en la ciudad de Córdoba.

El recorrido concluirá el miércoles en Luján, con una misa en la Basílica, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

El operativo de seguridad por la llegada del Papa

La visita de León XIV estará acompañada por un importante despliegue de seguridad. Según las estimaciones oficiales, más de siete millones de personas podrían movilizarse durante las distintas jornadas de actividades.

Para organizar el operativo, el Gobierno nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado, coordinado por el Ministerio de Seguridad. El dispositivo contempla la participación de cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas.

El esquema también contará con la participación de los equipos de custodia del Vaticano, entre ellos la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.

En pocas palabras

  • Visita papal: El papa León XIV llega a la Argentina por primera vez en 39 años con agenda institucional y pastoral.
  • Actividades clave: Se reunirá con Javier Milei, visitará centros de asistencia y una cárcel, y encabezará misas multitudinarias.
  • Cierre del viaje: La agenda concluirá el miércoles con una misa en la Basílica de Luján, un importante centro de peregrinación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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