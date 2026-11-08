Visita histórica del papa León XIV a la Argentina: la agenda completa y el encuentro con Javier Milei

Las visitas del Papa a centros de asistencia y a la cárcel de Devoto

Uno de los ejes centrales del recorrido estará puesto en los sectores más vulnerables. En ese marco, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.

También llegará a la cárcel de Devoto, donde mantendrá un encuentro con 70 personas privadas de su libertad y escuchará sus testimonios.

Otro de los compromisos previstos será una reunión en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del mundo del trabajo, dirigentes sindicales y empresarios.

Dónde serán las misas multitudinarias de León XIV en la Argentina

Las celebraciones religiosas serán otro de los momentos centrales de la visita apostólica. El Papa encabezará distintas misas multitudinarias en puntos emblemáticos del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, una de las convocatorias principales tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. La agenda también incluye una celebración en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en la ciudad de Córdoba.

El recorrido concluirá el miércoles en Luján, con una misa en la Basílica, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

El operativo de seguridad por la llegada del Papa

La visita de León XIV estará acompañada por un importante despliegue de seguridad. Según las estimaciones oficiales, más de siete millones de personas podrían movilizarse durante las distintas jornadas de actividades.

Para organizar el operativo, el Gobierno nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado, coordinado por el Ministerio de Seguridad. El dispositivo contempla la participación de cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas.

El esquema también contará con la participación de los equipos de custodia del Vaticano, entre ellos la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.